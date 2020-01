Ficova exradkyňa Trošková prvýkrát prehovorila: Tajná výpoveď o Vadalovi

Prvé slová od bývalej štátnej radkyne! Vo februári 2018, dva dni po tom, čo sa Slovensko dozvedelo o smrti novinára Jána Kuciaka († 27), vypovedala v tomto prípade na polícii Mária Trošková (32).

V tom čase pracovala ako hlavná štátna radkyňa a vo vyšetrovaní figurovala ako expriateľka a podnikateľská spoločníčka už odsúdeného podnikateľa Antonina Vadalu, o ktorom Kuciak písal. Trošková v obsiahlej výpovedi, ktorú získal Denník N, rozpráva o svojom vzťahu s mafiánom aj o tom, ako sa vôbec dostala do politiky.

Trošková začínala ako redaktorka časopisu, ktorý vlastnil Pavol Rusko (56). Neskôr si začala s podnikateľom talianskeho pôvodu Antoninom Vadalom, o ktorom písal Ján Kuciak. Novinár sa zaoberal podvodmi Talianov na východnom Slovensku a mafiánskou skupinou ‘Ndrangheta. Trošková spomínala aj to, že Kuciak oslovil jej mamu s otázkami cez facebook k pripravovanému článku.

„Mama odpísala slušne niečo v zmysle, že praje pekné sviatky, ale na otázky neodpovedala.“ S Vadalom, ktorý bol po vražde jedným z podozrivých sa vraj zoznámila jednoducho. „Ja som si potom hľadala sponzorov pre môj modeling a vlastne tak som sa spoznala s pánom Vadalom. Na neho som dostala kontakt od niekoho z časopisu. Bola som jeho partnerka necelé štyri roky, žila som s ním v Trebišove a Bratislave,“ povedala Trošková na polícii. Podľa jej slov sa rozišli pre neveru. „Dôvod nebol pracovný ani finančný, bola to nevera. Náhodne cez Facebook som sa dozvedela, že mal svadbu v Taliansku,“ dodala. Nedávno dostal Vadala 9 rokov za pašovanie drog z Južnej Ameriky do Talianska.

Vadala sa v tom čase oženil s Lilli Roda, je dcérou Diega Rodu, ktorého policajti krátko po vražde tiež zadržali, no neskôr prepustili. „On mi k tomu povedal, že musel. Neviem, či žil dvojaký život, neviem o tom, že by mali spolu deti. Nemám ani vedomosť, že by s tou ženou, po tom, ako si ju oficiálne vzal, žil,“ tvrdila Trošková s tým, že Vadala jej sľuboval, že to anuluje, no jej sa to zdalo zvláštne.

Ako som skončila u smerákov

Mária policajtom vysvetlila aj to, ako sa dostala k strane Smer. „Antonino Vadala ma zoznámil s Viliamom Jasaňom, ktorý mal uvoľnené miesto asistenta poslanca a ten ma na tú prácu vzal,“ vypovedala Trošková. Jasaň bol poslancom Smeru a tajomníkom Bezpečnostnej rady. Polícia o niekoľko dní predviedla na výsluch aj jeho. Tvrdil, že o vražde Kuciaka nič nevie. Priznal však, že Vadalu pozná. „Spoznal som sa s ním niekedy v roku 2014, keď som bol poslancom a keď ma zoznámil s ním jeden môj priateľ. Priateľ bol Ján Hoľko,“ skonštatoval pred políciou. Hoľko bol jeho asistentom a teraz je šéfom Služobného úradu na ministerstve obrany a kandiduje za SNS.

Jasaňova a Troškovej výpoveď sa však nezhodujú. On popiera, že by ich zoznámil Vadala. Nevedel však uviesť, kto teda. „Mám pocit, ale nechcem nikomu ukrivdiť. Netuším, kto to bol,“ tvrdil Jasaň policajtom. Vraj ani netušil, že Vadala a Trošková spolu niečo majú. „Ja som sa nikdy nezaujímal o minulosť tých, s ktorými som spolupracoval,“ zahmlieval Jasaň. Svoju výpoveď ukončil slovami, že mu je ľúto, čo sa stalo. Keby vraj vedel, aký je Vadala, tak sa s ním nikdy nestretne.