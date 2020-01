Ochranári bijú na poplach: Masaker sibírskych husí vo vtáčom raji

Zástancovia vtáctva na východe Slovenska bijú na poplach! Od začiatku roka hovoria o nehumánnom love sibírskych husí, ktoré na Senianske rybníky (okr. Zemplín) a okolie prilietajú zimovať.

Lovci podľa ochranárov číhajú na vtáctvo pri prílete do nocoviska s nabitými puškami a do operencov strieľajú. Poľovníci sa bránia, že robia všetko v súlade so zákonom.

Senianske rybníky sú podľa ochranára Mateja Repela poľovným revírom, kde sa môže loviť do 20. januára. „Naša výhrada je, že sa poľuje na nocoviskách, kde sú husi najzraniteľnejšie. Keď sa tu vyhlasovalo chránené vtáčie územie pred 10 rokmi, z vtedajších údajov nebol známy celoslovenský význam týchto zhromaždísk,“ hovorí Repel o nedostatku v legislatíve.

Podľa neho vtáky, ktoré po streľbe nezahynú na mieste, odletia s jedovatými olovenými brokmi a pomaly umierajú. Z pohľadu ochranárov ide o nehumánny a neetický lov. Majiteľ Senianskych rybníkov a člen miestneho poľovníckeho združenia Martin Vaľo tvrdenia ochranárov odmieta. „Prírodná rezervácia pod správou ochranárov je roky nefunkčná. Tieto husi tu prilietavajú preto, lebo im vytvárame vhodné podmienky. Kŕmime ich a odmenou poľovníkov je, že ich ulovia v čase a na mieste, ako to zákon dovoľuje,“ uzavrel.

Hus divá

hmotnosť: 3 - 4,5 kg

miery: 75 - 90 cm

rozpätie krídel: 147 - 180 cm