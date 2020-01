OTP Banka na Slovensku končí: Čo sa stane s účtami 200-tisíc klientov

Je to definitívne. OTP Banka na Slovensku končí. O stiahnutí sa z nášho trhu sa hovorilo už dlhší čas. Špekulovalo sa o viacerých záujemcoch o jej kúpu. V koho rukách skončí, zatiaľ nie je známe. Čo bude s klientmi, ich pôžičkami či úsporami?

Odchod zo Slovenska banka potvrdila. Prezentoval ho predseda OTP Sándor Csányi s tým, že by sa to malo stať do jari tohto roka. Banka má na Slovensku približne 200-tisíc klientov. V koho rukách skončí, je zatiaľ otázne. „O prevzatie OTP Banky na Slovensku prejavilo záujem niekoľko konkurenčných bánk. So záujemcami ešte prebiehajú rokovania,“ povedal Róbert Varšányi, hovorca OTP Banky Slovensko.

Čo sa stane s klientmi

Marcel Laznia, Slovenská banková asociácia

Pri predaji banky sa klienti pôvodnej banky automaticky stávajú klientmi novej banky. Nie je potrebné vykonať žiadne zmeny, ako napríklad rušiť účty alebo vklady. V platnosti zostávajú aj všetky úverové zmluvy.

Čo musíte urobiť