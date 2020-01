Predali ste byt alebo kúpili pozemok? Kedy musíte podať priznanie k dani z nehnuteľností

Kúpili ste minulý rok pozemok, predali byt, či pristavili ste k domu garáž? Každý, koho sa to týka, si musí už tento mesiac splniť jednu zákonnú povinnosť. Do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľností. Koho sa to týka a ako sa to robí?

Termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností uplynie presne o tri týždne. Dôležité je, či sa vlani zmenil váš vlastnícky vzťah k pozemku, domu či bytu. „Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku,” pripomína hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla. Daň sa neplatí hneď. Obec vám na jar pošle rozhodnutie o jej výške. Ak priznanie nepodáte, uloží vám pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, no najmenej 5 € a najviac 3 000 €. „Daň z nehnuteľností je jednoducho vyrubiteľná, keďže vlastník premetu dane je identifikovateľný z listu vlastníctva. Skôr dochádza k nezaplateniu dane z nepozornosti,“ tvrdí advokát a tajomník Realitnej únie SR Mojmír Plavec. Tento rok môžete za dom či byt zaplatiť podstatne viac ako v minulosti. Mnohé obce a mestá zvýšili sadzby. Zmena sadzieb neznamená, že musíte podať priznanie. Otvoriť galériu Zdroj: anc Kto to musí podať kto v predchádzajúcom roku kúpil alebo predal nehnuteľnosť

komu minulý rok vydali stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie

u koho sa vlani zmenil druh či výmera pozemku, účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru Pozor! Kto nehnuteľnosť zdedil, priznanie nepodáva do 31. januára, ale už prvý mesiac po tom, čo rozhodnutie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.



Ktoré tlačivo je správne Priznanie (bez prívlastku) kúpa prvej nehnuteľnosti v obci

nadobudnutie prvej nehnuteľnosti v obci darom Čiastkové kúpa ďalšej nehnuteľnosti v obci

právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie

zmena druhu či výmery pozemku, účelu využitia stavby Čiastkové na zánik daňovej povinnosti predaj či darovanie nehnuteľnosti Ako sa to robí spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že priznanie podá jeden z nich

priznanie k dani z nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva len jeden z nich

priznanie sa podáva na predpísanom tlačive

uvediete všetky rozhodujúce skutočnosti, nájdete ich v liste vlastníctva

daň nepočítate, urobí to obec alebo mesto

priložíte rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, neoverenú kópiu listu vlastníctva či informatívny výpis z katasterportálu

priznanie doručíte na obecný (mestský) úrad, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza



Príklad Vstupné údaje - miesto bytu: Banská Bystrica

- podlahová plocha bytu: 70 m²

- sadzba dane z bytov: 0,50 €/m² Výpočet dane - podlahová plocha bytu × sadzba dane

- 70 m² × 0,50 €/m² = 35 €



Možné zníženie alebo oslobodenie Priznanie k dani z nehnuteľností slúži aj na uplatnenie nároku na zníženie dane alebo oslobodenie od nej. Samospráva môže zvýhodniť ľudí v hmotnej núdzi, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Za čo môžete platiť menej pozemky osôb v hmotnej núdzi alebo starších ako 62 rokov

stavby na bývanie a byty osôb v hmotnej núdzi, osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ako aj bezvládnych ľudí

garáže osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S