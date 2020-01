Obete lietadla smrti z Teheránu: Smrť prišla pár dní po svadbe

Fotografie, z ktorých mrazí! Veľké množstvo obetí havárie ukrajinského lietadla v Iráne tvorili mladí ľudia. Medzi 176 obeťami tragédie je 15 detí, ich rodičia, veľa študentov aj dva čerstvo zosobášené manželské páry.

Osobitne tragický je príbeh britských novomanželov iránskeho pôvodu. Saeed Tahmasebi († 35) sa oženil s Niloofar Ebrahim v decembri na matrike v Londýne. Teraz leteli do Iránu, kde usporiadali svadobnú hostinu pre priateľov a rodinu. Všetci hostia potom odleteli domov, no čerstvo zosobášený pár zostal v Teheráne, aby si osobne vyzdvihli svadobné fotografie. „Všetci sme odišli skôr a boli sme nervózni, pretože v regióne sa zhoršovala situácia. Hovorili sme s nimi 10 minút predtým, ako nastúpili do lietadla. Vtedy sme si vydýchli, že už bude všetko v poriadku. Potom prišla strašná správa o páde ich lietadla,“ povedal ženíchov švagor Amir pre Daily Telegraph.

Zahynuli aj Arash Pourzarabi († 26) a Pouneh Gourji († 25). Obaja v kanadskom Edmontone študovali výpočtovú techniku a do Iránu odcestovali, aby sa tam zosobášili. Po svadbe cestovali naspäť do Kanady.

Mnohí z mŕtvych boli študenti iránskeho pôvodu, ktorí leteli do Kanady po zimných prázdninách. Zomreli aj celé rodiny s deťmi. Medzi nimi švédski manželia Mikael († 40) a Raheleh († 37) Lindbergovci so svojimi synmi Erikom († 9) a Emilom († 7).O život prišla tiež celá iránska rodina z Kanady - Pedram Mousavi († 47), jeho manželka Mojan († 43) a ich dcéry Daria († 14) a Darina († 10). Obaja manželia vyučovali v Kanade na univerzite.

Podľa posledných informácií sa ukrajinský Boeing 737-800 otočil a snažil vrátiť na letisko po tom, čo 3 minúty po štarte začal horieť. Iránske úrady naznačujú, že išlo o technickú poruchu. Na internete sa však objavili aj fotky, ktoré naznačujú, že medzi troskami lietadla sa našli úlomky rakety.