Alagič má pol roka po pôrode toho dosť: Už sa nemám na čo vyhovárať

Chce sa dostať do formy! Moderátorka a manželka rapera Rytmusa (43) Jasmina Alagič (30) sa už pol roka teší zo synčeka Sanela, ktorého priviedla na svet vlani v lete.

Počas materskej sa však brunetke nepodarilo vrátiť na svoju pôvodnú váhu, a tak Jasmina oslovila svojich fanúšikov na sociálnej sieti s prosbou, že hľadá trénerku.

Jasmina sa vždy mohla pýšiť ukážkovou postavou, ktorú rada predvádzala. V lete minulého roka sa však stala matkou vytúženého synčeka a materstvo na nej zanechalo stopy v podobe pár kíl navyše. Pol roka od pôrodu je však jasné, že Alagič sa s týmto nechce zmieriť, a tak sa odhodlala k radikálnemu kroku. „Ide o to, že veľmi túžim po nádhernej postave! A už sa nemám na čo vyhovárať,“ napísala na sociálnej sieti Jasmina, ktorá túži byť vo forme aj kvôli svojmu partnerovi Rytmusovi - a ako sama priznala, potrebuje nad sebou pevnú ruku. „Naozaj seriózne, vážne, baba, ktorá to so mnou a mojimi výhovorkami potiahne tak, aby sme sa obidve cez leto mohli tešiť. Ale nie tak málo, ale tak veľa, že budeme radosťou skákať,“ dodala Alagič.

Tá by tiež rada makala vo fitku, ktoré bude pekné a nebude v ňom plno ľudí. „Ja viem, som mega náročná, ale sľubujem, že sa budem snažiť naozaj veľmi,“ uzavrela moderátorka