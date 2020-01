Studenková podľahla celebritnému trendu: Nový úsmev za    tisíce   eur!

Ide s prúdom! Herečka Zdena Studenková (65) je známa tým, že si na svoj vzhľad veľmi potrpí. Nikdy sa netajila tým, že navštevuje estetickú kliniku a zveruje sa do rúk odborníkov.

Tentoraz prišlo na jej úsmev, ktorý všetkým bije do očí. Studenková sa tak zaradila medzi tie známe tváre, ktoré investovali nemalé sumy do nových zubov.

Studenková je skutočná dáma a stretnúť ju neupravenú sa prakticky nedá. Dokonca aj keď ju čitateľ Nového Času pred časom odfotil v bratislavských luxusných potravinách, aj vtedy vyzerala Zdenka ako vystrihnutá z katalógu. Síce mala tepláky, no stále bola šik, jednoducho hotová parádnica.

Herečka Slovenského národného divadla pravidelne navštevuje estetickú kliniku a šikovné ruky odborníkov jej len pomáhajú, aby vyzerala výborne. Samozrejme, sú v tom aj gény. „Ja na svoj vek dosť dobre vyzerám,“ netajila sa nedávno v relácii Petra Marcina Neskoro večer, kde bola jedným z hostí.

Divákom pri obrazovkách, ale ani v hľadisku neunikla jedna podstatná vec na výzore atraktívnej hereckej stálice. Zdenka má o niečo žiarivejší úsmev a vyzerá to tak, že sa zverila do rúk odborníkom aj v tejto oblasti. Je teda isté, že Studenková rozšírila už beztak bohatý zoznam celebrít, ktoré podľahli trendu krásneho úsmevu a má nový chrup. Do toho však mohla podľa odborníčky zainvestovať aj okolo 10-tisíc eur.

Svedčí jej to

Miroslava Gadžinovská, zubárka z Alexia Creative

Dental clinic Košice

Pani Zdenka podstúpila vysokoestetické protetické ošetrenie chrupu. Vyčarilo jej to neprehliadnuteľný úsmev, vidieť, že sa odovzdala do rúk tým správnym odborníkom v zubnom lekárstve. Cena sa môže pohybovať okolo 10-tisíc eur.

