Ľubica si vďaka súťaži Nového Času užije nezabudnuteľný Plese v opere: Bude to pre mňa životný zážitok

Má obrovskú radosť. V spolupráci s organizátormi tohtoročného Plesu v opere si denník Nový Čas pripravil úžasnú súťaž pre svojich čitateľov.

Do redakcie prišlo veľké množstvo krásnych vianočných príbehov, z ktorých bol vybratý jeden. Šťastnou výherkyňou sa stala Trnavčanka Ľubica Kvaššayová (27), ktorá bola z výhry nesmierne nadšená a Novému Času prezradila svoje prvé pocity. Prestížny Ples v opere otvorí svoje brány už túto sobotu 11. januára.

Na jubilejnom dvadsiatom ročníku sa bude aj tentoraz zabávať množstvo známych tvárí, medzi ktorými sa bude zvŕtať aj Ľubica Kvaššayová so svojím priateľom Danielom. Mladá Trnavčanka to zatiaľ nemala v živote najľahšie a o najbližšiu rodinu sa nevedela veľmi oprieť, ale život ide ďalej a všetko sa konečne na dobré obrátilo. Veľkú radosť jej urobila aj výhra v súťaži Nového Času. „Na jednej strane sa veľmi teším, no na druhej strane sa aj obávam, pretože je to veľkolepá udalosť,“ priznala Ľubica, ktorá nedúfala, že by mohla vyhrať. „Očakávam príjemný kultúrny zážitok, na ktorý určite nikdy v živote nezabudneme.“