Vtipná zhoda v hokejovej rodine Gudasovcov: Za Capitals bojujú syn aj otec

Zvučná posila. Líder I. hokejovej ligy Bratislava Capitals ju získal v závere uplynulého roka do svojho realizačného tímu, ktorý rozšíril Leo Gudas (54).

Syn bývalého reprezentačného obrancu Československa a neskôr Česka Radko Gudas (29) pritom nosí na drese taktiež nápis Capitals ako hráč lídra NHL z Washingtonu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lea Gudasa oslovil na spoluprácu prezident Bratislava Capitals Dušan Pašek ml. a rýchlo si tľapli.

„Tak ako každý tréner, aj ja som si zistil základné veci o klube. Ako funguje a akí sú tu hráči. Páči sa mi, že jediným cieľom je postup a myslím si, že naše šance sú veľké,“ povedal nám asistent trénera, ktorý má na starosti hlavne obrancov. Po dohode s Dušanom Pašekom ešte dostal voľno na cestu do zámoria.

„Mal som to naplánované už skôr, keďže Washington mal výjazd s otcami hráčov. Boli sme v Tampe či Columbuse šesť dní neustále s celým tímom. Chodievali sme aj na mítingy či porady pred zápasmi, bavil som sa s trénerom i jeho kolegami, takže som získal aj cenné skúsenosti. Počas rozlúčky som Radkovi povedal, že odchádzam z Washington Capitals do Bratislava Capitals, tak sme sa aj pobavili,“ usmial sa štvornásobný bronzový medailista z MS a držiteľ bronzu zo ZOH 1992 v Albertville.

Jeho syn taktiež reprezentuje Česko, v NHL má na konte už 461 zápasov a ako mladý triumfoval v AHL. Otec je presvedčený, že ho už dávno preskočil.

„Hokej rýchlo napreduje a keby som hral teraz svojím štýlom, tak by som asi len sedel na trestnej. On sa tam síce tiež niekedy objaví, no musel trošku upraviť svoju hru a myslím si, že je ďaleko lepší hráč, ako som bol ja,“ priznal Leo Gudas, ktorého v roku 1990 draftovalo Calgary, no v zámorí nehral. „Calgary predtým vyhralo Stanley Cup a nebolo veľa šancí sa tam dostať. Potom som podpísal zmluvu s Jyväskylä a nebolo čo riešiť,“ neľutuje Gudas, ktorého syn šiel v jeho šľapajach od malička a okrem talentu po ňom zdedil aj tvrdosť. „Keď som ešte hrával, Radko sa chodieval často na mňa pozerať. Počas jeho pôsobenia v AHL sa to tam veľmi rezalo a hodilo sa mu to. Teraz je to už o inom,“ dodal Leo Gudas.

SLÁVNA DCÉRA I ZAŤ

Ako muzikálová herečka a speváčka sa výrazne presadila Gudasova dcéra Karolína. Jej manželom je hokejový brankár s bohatou kariérou v NHL Michal Neuvirth. „Karolínka zdedila talent po matke. Od malička sa venovala spevu i tancu, viackrát už vystupovala aj v Bratislave. Teraz má muzikály hlavne v Prahe, no na budúci týždeň sa na ňu idem pozrieť do Brna. Som rád, že obe deti sú úspešné a som na ne hrdý. Mám už aj päť vnúčat a všetky sú Američania,“ prezradil Leo Gudas.

LEO GUDAS

Narodený: 20. mája 1965

Post: obranca

Kluby: Liberec, Sparta, Jihlava, Trenčín, Jyväskylä, Mníchov, Biel, Brno, Augsburg

Úspechy: 4x bronz na MS, bronz na ZOH 1992, 2x majster Československa.