Tenistka Petra Kvitová predáva byt hrôzy: Prečo ho nechce nikto kúpiť?

Chce čím skôr zabudnúť. Česká tenisová hviezda Petra Kvitová (29) stále nevie predať luxusný byt v Prostějove, v ktorom v decembri 2016 bojovala o svoj život s nožom priloženým na svoj krk.

Útočníka Radima Žondru poslal v stredu súd na 11 rokov za mreže, byt hrôzy stráca na cene a zatiaľ ho nikto nechce!

Kvitová do bytu, kde jej Žondra dorezal šľachy na ľavej ruke a takmer ukončil jej kariéru, vstúpila od osudného dňa len raz. „Je to s tou vecou určite spojené,“ povedala denníku Blesk pred dvomi rokmi a dodala: „Snažím sa ho predať, tak sa to hádam podarí.“

Byt, ktorý si kúpila v roku 2010 ešte pred svojím prvým wimbledonským titulom, má výmeru 132 m², 3 izby, kuchynský kút, 2 kúpeľne, balkón a k dispozícii sú aj dve parkovacie miesta.

Hoci cena nehnuteľností v Česku aj na Slovensku stále rastie, o Kvitovej byt sa záujemcovia zrejme veľmi netrhajú. A to napriek tomu, že jeho predajná cena klesla zo 6,5 milióna českých korún (cca 247 000 eur) na 5,9 milióna Čk (233 500 eur)! Evidentne nemá dobrú povesť a je poznačený pachuťou miesta činu.

Byt, ktorý Petra predáva:

 výmera: 132 m²

 izby: 3

 kúpeľne: 2

 balkón: 1

 parkovanie: 2 miesta

 cena: 233 500 eur