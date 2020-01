Svitko ukázal svoju nežnú tvár: Milované dcérky má stále pri sebe

Sú stále spolu! Aj keď iba na diaľku. Slovenský pretekár Štefan Svitko (37) odštartoval už svoje 11. dobrodružstvo na prestížnych pretekoch Rely Dakar.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tie sa tento rok konajú v ďalekej Saudskej Arábii. Svitko otvorene priznal, že život na Dakare nie je vôbec jednoduchý a najviac mu chýba hlavne jeho rodina.

Ostrieľaný pretekár musí v prachu a špine dennodenne predvádzať výkony často až za hranicou ľudských možností. „Nie je to vôbec jednoduché, ale na ťažké podmienky som si už dávno zvykol. Celkovo si to tu napriek veľkému vyčerpaniu užívam. Ďakujem všetkým partnerom a ľuďom, ktorí mi pomohli štartovať na mojom jedenástom Dakare.

Ďakujem aj fanúšikom za podporu, ktorú mi dávajú. Ako to nakoniec dopadne, tak to netuším. Ale budem sa snažiť ľudí doma na Slovensku nesklamať. Hlavne sa chcem vrátiť domov celý, pretože ma tam čaká to, čo tak veľmi milujem... Moja krásna rodinka, hlavne dve dcérky Sofinka a Sárka,“ dodal Svitko. Svoje poklady si dokonca dal zobraziť aj na prilbu, v ktorej na Dakare štartuje. Rodina je pre Svitka nadovšetko. Napriek tomu, že je od nej momentálne niekoľko tisícok kilometrov vzdialený, stále ju nosí vo svojom srdci i na prilbe.

výsledky:

5. etapa (Al-Ula - Hail, 353 km):

motocykle: 1. Price (Aus./KTM) 3:57:33 h, ... 11. SVITKO (SR/KTM) +13:15

Celkové poradie: 1. Brabec 19:07:19 h, 2. Price + 9:06 min., 3. Benavides +11:32... 10. Svitko + 56:53 min.