Argentínsky lyžiar sa takmer na trati slalomu zrazil s mužom: Stotiny od nešťastia

Argentínčan sa pracovníkovi vyhol, ale nečakaná udalosť ukončila jeho jazdu v prvom kole už po pol minúte.

Birkner je najlepším juhoamerickým lyžiarom a na svahoch už toho zažil veľa. Trikrát štartoval na olympijských hrách od Salt Lake City, cez Turín po Vancouver, bol na jedenástich majstrovstvách sveta a vo Svetovom pohári preteká od roku 1998. Slalom je jeho hlavnou disciplínou, ale na body dosiahol len dvakrát.

V Madonne odštartoval ako posledný s číslom 75 a pracovík na trati s ním už očividne nepočítal. Argentínsky lyžiar sa potom neveriacky oháňal rukami, krútil hlavou a od zlosti udrel do bránky.