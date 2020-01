Ťažké podmienky v šprinte biatlonistiek: Fialková si odstrelila pódiové umiestnenie na stojke

Slovenská reprezentantka Paulína Fialková (27) v ťažkých podmienkach, v hmle a za dažďa, skončila v pretekoch Svetového pohára, v šprinte na 7,5 km, šiesta. Z víťazstva sa tešila Nórka Marte Olsbuová Röiselandová.

Fialková zvládla prvú streleckú položku v ležke bez chyby a priebežne sa po nej zaradila na tretiu pozíciu. V druhej položke, v stojke vybielila štyri terče a musela ísť do jedného trestného kola. Na víťaznú Nórku napokon stratila Fialková 1:09,1 min.

Paulína netrafila úvodný terč pri streľbe v stoji. Pokiaľ by sa svojho zaváhania vyvarovala, zrejme by skončila na tretej priečke, od ktorej ju delilo necelých 22 sekúnd. Poradie na stupňoch víťaziek na radosť domácich fanúšikov doplnila Nemka Denise Herrmannová a tiež Francúzka Julia Simonová - obom biatlonistkám zostal nesklopený jeden terč.

Paulína Fialková predviedla nadštandardný bežecký výkon, hoci sama nebola spokojná. "Trochu som bojovala s podmienkami na strelnici. Vietor sa točil, do toho padla hmla, takže som celkom spokojná, ako som sa s tým vysporiadala. V závere mi chýbali sily na to, aby som dokázala zrýchliť. Ešte si to rozoberieme, no stále cítim, že po bežeckej stránke nie som na tom tak dobre ako vlani," povedala rodáčka z Brezna v rozhovore pre RTVS.

Na staršej zo sestier Fialkových bolo vidno, že si vo štvrtok so snehovou stopou nepotykala. „Všetka špina vyšla zo snehu von a lepila sa mi na lyže. Každým metrom s ami spomaľovali a nedalo s as tým, nič spraviť,“ vysvetlila slovenská biatlonistka a uzavrela: „Získala som ďalšie body do Svetového pohára, ale ten december nebol taký skvelý ako rok predtým. Takže už nemám také vysoké ambície, skôr sa sústredím na majstrovstvá sveta.“

Po dvojtýždňovej pauze sa boje Svetového pohára biatlonistiek presunuli do nemeckého Oberhofu. Na štart šprintu na 7,5 km sa postavila aj štvorica slovenských reprezentantiek.

Výsledky - Svetový pohár 2019/2020 v biatlone - 4. kolo - Oberhof:



Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Marte Olsbuová-Röiselandová (Nór.) 22:04,9 min (0), 2. Denise Herrmannová (Nem.) +33,1 s (1), 3. Julia Simonová (Fr.) +47,4 (1), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:01,8 min (1), 5. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:07,1 (2), 6. Paulína Fialková (SR) +1:09,1 (1).