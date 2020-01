Takmer tri kilometre od vchodu do izieb olympionikov

Ak by sa chceli mladí športovci, ktorí od štvrtka 9. januára reprezentujú Slovensko na zimných olympijských hrách mládeže v Lausanne, dostať do svojich izieb bez použitia schodísk a výťahov, čakala by ich 2,9 kilometra dlhá púť. Slováci bývajú na ôsmom poschodí ubytovacieho komplexu Vortex, 27-metrov vysokej kruhovej stavby s prstencovou konštrukciou.

Komplex Vortex je srdcom zimných olympijských hier mládeže 2020. Je to unikátna budova, v ktorej sú ubytovacie jednotky situované vedľa rampy, ktorá obkolesuje celú vonkajšiu konštrukciu a kruhovito stúpa k najvyššiemu ôsmemu poschodiu. V budúcom internáte lausannskej univerzity, v ktorom sa študenti začnú usadzovať v lete, je k dispozícii 952 ubytovacích jednotiek, všetci účastníci súťaží v hlavnom meste svetového olympizmu tak bývajú pod jednou strechou. Slováci majú svoje izby na najvyššom ôsmom poschodí. „Sú to moje štvrté olympijské hry mládeže a musím povedať, že zatiaľ mám z ubytovania veľmi dobré pocity,” konštatuje vedúci slovenskej výpravy Boris Demeter a dodáva: „Izby sú vzhľadom na typ hier v miernom nadštandarde. Všetko je útulné, všetko funguje. Dedina je kompaktná a uzatvorená do kruhu. Všetko sa deje vo vnútri.”

Šéf slovenskej výpravy má jedine obavy zo vzdialenosti do jedálne, z izieb slovenskej výpravy trvá cesta desať minút. „Keď má človek absolvovať trasu trikrát denne tam a späť, je to hodina času. Popri športových výkonoch to môže byť pre športovcov pomerne unavujúce. Nie je to však nejaký zásadný problém, len taká maličkosť,” hovorí s úsmevom vedúci výpravy. Zaujímavosťou je že v jedálni pripravia každý deň len 2000 porcií jedla, aby sa neplytvalo potravinami.

Podľa predsedníčky koordinačnej komisie MOV pre III. zimné olympijské hry mládeže Lausanne 2020 Danky Bartekovej bude práve komplex Vortex jedným z veľkých faktorov úspechu podujatia. Jeho dvojročnú výstavbu pozorne sledovala. Dokonca pomáhala pri zariaďovaní izieb. „Po príchode športovcov vyzerá úplne inak, ako keď sme stavali nábytok. Bola som dobrovoľníčkou a spolu so zamestnancami Medzinárodného olympijského výboru a inými dobrovoľníkmi sme v jeden októbrový deň skladali nábytok. S vlajkami a pri neustálom pohybe však vyzerá ešte krajšie,” povedala Barteková.

Zimné olympijské hry mládeže sú multišportové podujatie mladých športovcov od 15 do 18 rokov z celého sveta. Počas 13 dní od štvrtka 9. do nedele 22. januára bude v Lausanne a St. Moritzi súťažiť 1880 športovcov v 8 športoch v 16 športových odvetviach o 81 medailových kompletov. Okrem tradičných športov ako zjazdové lyžovanie, biatlon, beh na lyžiach, curling, krasokorčuľovanie, akrobatické lyžovanie, sánky, severská kombinácia, skeleton, skoky na lyžiach, snoubording a rýchlokorčuľovanie ponúknu lausannské hry monoboby a súťaže v skialpinizme.

Vo Švajčiarsku sa predstaví celkovo 49 mladých Slovákov v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, snoubordingu, biatlone, šortreku, ľadovom hokeji v súťaži družstiev a 3x3 formáte, sánkovaní, boboch a skialpinizme.

Slovenskí fanúšikovia budú môcť mladým športovcom držať palce aj pri televíznych obrazovkách. Okrem otváracieho a záverečného ceremoniálu bude možné sledovať dvanásť priamych prenosov, v ktorých budú figurovať slovenskí športovci, priamo na stránke www.olympic.sk.