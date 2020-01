Objavil sa záznam ako Petra Kvitová volala o pomoc: Prepadli ma a podrezali

V decembri tomu boli tri roky. Česká tenistka Petra Kvitová (29) sa odvtedy snažila zabudnúť na nepríjemnú udalosť, keď ju v jej prostějovskom byte prepadol lupič a zranil jej ruku.

Páchateľa Radima Žondru neskôr chytili, vlani v marci dostal trest na osem rokov. Žondra však s týmto verdiktom nesúhlasil a podal odvolanie. Súd v Olomouci jeho snahu o skrátenie dĺžky pobytu za mrežami odmietol a pridal mu tri roky navyše.

Kvitová musela absolvovať operáciu a hrozilo jej dokonca, že bude musieť ukončiť kariéru. Už na jar 2017 sa však vrátila do turnajového kolotoča a neskôr sa dostala späť do elitnej desiatky svetového rebríčka.

Žondra si po útoku odniesol z bytu desaťtisíc českých korún a polícii unikal rok a pol. Po zadržaní tvrdil, že v ten deň bol desiatky kilometrov vzdialený od Prostějova, kde mal pracovať na stavbe. Napokon ho usvedčila samotná Kvitová, ktorá zostavila takmer presný identikit a útočníka spoznala.

Spolok Šalamoun teraz priniesol údajný telefonický záznam, ako si Kvitová 20. decembra 2016 zavolala o pomoc.

Prepis nahrávky údajného hovoru Petry Kvitovej (Zdroj: Blesk.cz):



Kvitová: "Petra Kvitová, Prostějov. Prepadol ma práve doma jeden pán a podrezal ma a teraz odišiel... Dala som mu 10 tisíc a odišiel. Môžete mi prosím vás zavolať záchranku alebo niečo..."



Operátor 112: "Ja vám tam pošlem záchrannú službu, pošlem vám tam aj políciu, vydržte, ja vás ešte na tú záchrannú službu spojím. Ešte mi povedzte, aké je to poschodie?"



Kvitová: "Hneď prízemie."



Operátor 112: "Prízemie. Ešte sa spýtam, ten muž teda utiekol, už tam nie je..."



Kvitová: "Krvácam... Utiekol, dala som mu 10 tisíc a odišiel."



Operátor 112: "Áno, tak chvíľočku vydržte, prepojím vás na tú záchrannú službu, neskladajte."



Operátorka záchrannej služby: "Záchranka."



Operátor 112: (operátorke) "Stodvanástka, poslal som teraz v Prostějove... Pani Kvitová bola prepadnutá, je porezaná. Ten páchateľ utiekol, poslal som tam a políciu."



Operátor 112: "Hovorte, máte tam záchrannú službu."



Kvitová: "Ďakujem."



Kvitová: "Dobrý deň, Petra Kvitová, Prostějov 4, prosím vás, mám porezaný prst..."



Operátorka: "Porezaní prst?"



Kvitová: "Porezaní prst, áno. Od noža. Prišiel ma niekto prepadnúť a porezal mi prst, ako som sa bránila."



Operátorka: "Povedzte mi, ako sa voláte."



Kvitová: "Petra Kvitová."



Operátor polícia: "Polícia Olomouckého kraja, dobrý deň."



Operátor 112: "Stodvanástka, zdravím. Poslal som teraz v Prostějove... Prepojoval som to na záchrannú službu, nejaký muž prepadol oznamovateľku, vzal jej desaťtisíc, teraz utiekol. Posielal som tam teda aj záchrannú službu..."



Operátor polícia: "Dobre, je teda zranená, áno?"



Operátor 112: "Je zranená, teraz hovorí so záchrannou službou, ale má asi len nejaký prst porezaný alebo niečo... Volal som tam a neviem, či tam nakoniec pôjdu alebo nepôjdu... Áno, ešte spolu hovoria."



Operátor polícia: "Dobre, dobre."



Operátor 112: "Každopádne bola prepadnutá a určite to bude chcieť nahlásiť."



Operátor polícia: "Dobre, dobre..."



Operátor 112: "Áno, tak áno. Vďaka, dovi."