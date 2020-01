Výstavba obaľovačky v Petrovanoch vyvoláva protesty domácich: Strach o kvalitu ovzdušia?! Investor reaguje

Spoločnosť Vedos, s.r.o. z Rožkovian (okres Sabinov) plánuje postaviť v obci Petrovany (okres Prešov) obaľovaciu súpravu na výrobu asfaltových zmesí. Zámer na investíciu v odhadovanej hodnote 2,5 milióna eur predložila spoločnosť vlani v apríli na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Proti plánu výstavby sa však postavili ľudia z okolitých obcí. Vo štvrtok podvečer chystajú v obci Petrovany protestné zhromaždenie proti výstavbe obaľovne. Plánovaný areál budúcej obaľovne je situovaný v priemyselnom parku v lokalite Hura v obci Petrovany, v ktorej sídli aj logistické centrum spoločnosti Vedos. Ako firma v zámere uviedla, výstavba a umiestnenie modernej obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí súvisí so zrýchleným tempom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Obaľovacia súprava totiž bude použitá na výstavbu, obnovu, prípadne rekonštrukcie a opravy ciest. Proti jej výstavbe sa ale postavili ľudia z okolitých obcí Záborské a Petrovany, ktorí proti zámeru spísali petíciu.

„Je tam veľa problematických vecí. V prvom rade to, že hneď 190 metrov cez cestu je bytový dom so 16 bytmi, kde bývajú rodiny s deťmi, a pri obaľovačkách je odporúčaná vzdialenosť objektov 300 metrov. Chcú vraj postaviť múr, ale to je podľa nás hlúposť. Sú tam aj veľkosklady potravín a zdá sa nám veľmi divné, že by 30 metrov od týchto priestorov mohlo byť niečo, z čoho sa šíria mazľavé výpary,“ uviedol pre agentúru SITA hlavné dôvody nesúhlasu s výstavbou člen petičného výboru Peter Dlugoš.

Petičný výbor tiež tvrdí, že pri výrobe asfaltovej zmesi sú do ovzdušia uvoľňované viaceré jedovaté plyny s karcinogénnym účinkom. Zápach sa podľa Dlugoša šíri z podobných obaľovní do okolia až niekoľko kilometrov a v tomto prípade by mohol zasiahnuť aj mesto Prešov. „V okolí už navyše existuje viacero obaľovačiek - na Vydumanci, v Chminianskej Novej Vsi, Hanušovciach n/Topľou a Haniske, a ich kapacita nie je plne využitá,“ uviedol Dlugoš s tým, že ďalšia obaľovačka je podľa neho zbytočná.

Pod petíciu zozbierali doposiaľ už viac ako 800 podpisov. Vyše 400 ich majú zo Záborského, kde občianska iniciatíva vznikla. „Žiadame, aby ministerstvo životného prostredia neschválilo EIA a nevydalo povolenie. Bojíme sa, že keď vydajú súhlasné stanovisko, tak Špecializovaný stavebný úrad stavbu povolí. Zároveň žiadame ministerstvo, aby sme boli braní ako dotknutá obec, lebo sme bližšie ako Petrovany,“ dodal Dlugoš s tým, že v blízkosti sú aj obce Dulová Ves, Kendice či lokality Tichá dolina a Vlčie doly.