Ženu podvádzal priateľ s jej vlastnou sestrou: Po dvoch rokoch prišla ďalšia krutá rana

Priateľ ju podviedol s jej vlastnou sestrou, to ale nie je všetko.

Žena sa na sociálnej sieti Reddit posťažovala so svojou neľahkou životnou situáciou. Jej priateľ ju podviedol, no nie s hocikým, ale rovno s jej vlastnou sestrou! Túto podpásovku predýchavala len ťažko, no ani len netušila, čo ďalšie ju čaká.

Ako informuje britský denník Daily Mail, nešlo zjavne len o sex na jednu noc. Dvojica spolu spávala šesť mesiacov a úbohá žena nič netušila. Po prevalení aféry sa s neverníkom rozišla a prišla ďalšia rana. Jej sestra s ním začala oficiálne chodiť. Celá rodina vedela pochopiť, že žena s dvojicou, ktorá ju podviedla, nechce mať nič spoločné. K zlomu došlo až po dvoch rokoch, kedy sa dvojica rozhodla pre sobáš.

"Najviac ma zabolelo, že ma podviedla moja sestra. Teraz sa berú a ona čaká ich prvé dieťa. Mama vraví, že mám minulosť nechať za sebou, pretože moja neter bude potrebovať kompletnú šťastnú rodinu," uviedla zničená žena, ktorá je nútená ísť na ich svadbu.