Prekročila prah 70-tky, no tento vek by jej tipoval azda málokto! Ada Straková patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú aj v pokročilejšom veku. Cvičí pilates, dbá na zdravú životosprávu, no stará sa aj o svoju vnútornú krásu. Bývalá hlásateľská legenda miluje kultúru a pravidelne za ňou chodí do divadla, opery, či na koncerty. A hoci by si z jej spôsobu života mohli brať príklad aj omnoho mladšie ročníky, aj ona má chvíľky, kedy rada zhreší! Jej slová si rada vezme k srdcu nejedna žena.