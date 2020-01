Stoltenberg a Trump sa zhodli na jednej veci: Úloha NATO na Blízkom východe je jasná!

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg a americký prezident Donald Trump sa v stredajšom telefonickom rozhovore zhodli, že západní spojenci by mali na Blízkom východe zohrávať významnejšiu úlohu.

Informovala o tom agentúra AFP. "Prezident požiadal generálneho tajomníka NATO k väčšej angažovanosti na Blízkom východe," uvádza sa vo vyhlásení NATO, zverejnenom po telefonáte medzi Washingtonom a Bruselom.

"Obaja sa zhodli, že NATO by mohlo prispieť viac k regionálnej stabilite i v boji proti medzinárodnému terorizmu," píše sa vo vyhlásení. Trump v predošlom vyhlásení, ktoré sa týkalo nočného raketového útoku Iránu na americké základne v Iraku, uviedol: "Dnes požiadam NATO, aby sa oveľa viac zapojilo do procesu na Blízkom východe."

NATO už v sobotu, deň po útoku na iránskeho generála Kásema Solejmáního, oznámilo, že zmrazilo činnosť svojej výcvikovej misie v Iraku, ktorá zahŕňa približne 500 inštruktorov a školiteľov z viacerých členských krajín Aliancie.

Podľa údajov NATO bola časť personálu výcvikovej misie z dôvodu ich bezpečnosti presťahovaná do iných častí Iraku a aj mimo tejto krajiny, no podľa Stoltenberga ide iba o dočasné opatrenie. Bližšie podrobnosti o tom, čo by viac mohli urobiť spojenci v Iraku alebo s krízou s Iránom, Aliancia vo vyhlásení neuvádza. Stoltenberg a Trump sa však "dohodli, že v rámci tejto otázky zostanú v úzkom kontakte".