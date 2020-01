Speváčka Martausová má okrem hudby aj ďalšiu slabosť: Slnko odprevádzala na vrcholkoch hôr

Speváčka Sima Martausová (31) má okrem hudby slabosť aj pre hory, v ktorých trávi každú voľnú chvíľku.

Keď jej to jej preplnený pracovný diár dovolí, hneď vyráža na kopce, ktoré jej veľakrát ponúkajú nádherné scenérie a výhľady. Po Novom roku si to namierila do Nízkych Tatier, kde odprevádzala slnko na hrebeňoch našich veľhôr.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Martausová, ktorá má na konte niekoľko veľkých hitov, ktoré si pospevuje celé Slovensko, našla záľubu v turistike a vysokohorských výstupoch nielen u nás, ale aj v zahraničí. Nie je totiž tajomstvom, že už zdolala aj najvyšší vrch Álp - Mont Blanc.

Svoju gitaru, na ktorej vytvorila aj hit Nenahraditeľná či brnkala na nej v duete Svätojánske mušky s Richardom Müllerom, odložila a vyšliapala si to na pahorky Nízkych Tatier, odkiaľ fanúšikom poslala krásny záber. „Slovensko, pozdrav z hôr,“ napísala Sima k snímke, ku ktorej pridala niekoľko srdiečok. Je teda zrejmé, že vrcholky hôr sú práve tými miestami, na ktorých sa speváčka cíti dokonale šťastná.