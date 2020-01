Herec Jozef Vajda žiari šťastím: Radostná novina

Herec Jozef Vajda (64), ktorý sa objaví aj v novom filme Sviňa, je v poslednom čase viac ako spokojný.

Okrem toho, že v práci je na roztrhanie a na nedostatok ponúk sa sťažovať nemôže, darí sa mu aj v súkromí. Sympaťák exkluzívne Novému Času priznal, že onedlho k nim do rodiny pribudne nový člen. Jeho dcéra Lea (36) totiž čaká druhé dieťatko a Jozef tajne dúfa, že sa mu narodí vytúžený vnúčik.

Je radosťou bez seba! Aj tak by sa dalo nazvať momentálne rozpoloženie Jozefa Vajdu. Okrem toho, že na pracovnej scéne žne jeden úspech za druhým a hviezdi nielen na dos­kách, ktoré znamenajú svet, ale najnovšie aj vo filme Sviňa, spokojný je aj v súkromí. Novému Času totiž priznal, že jeho dcéra Lea čaká druhé dieťatko a onedlho im tak do rodiny pribudne nový prírastok. „Už to môžem povedať, moja dcéra je zase tehotná,“ povedal nám herec, ktorý svoju dcéru Leu chváli a tvrdí, že materstvo jej prospieva.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Má úžasný rozmer byť dobrou matkou a svoju dcérku Eli vychováva skvelo,“ vysvetlil Novému Času Jozef. Ten si v poslednom čase užíva najmä teplo rodinného kozuba a na úlohu dvojnásobného dedka sa nesmierne teší. „Ešte je skoro, takže neviem, čo to je, ale verím, že by to mohol byť chlapec. Ja by som to prial im a aj sebe, aby som mal vnuka,“ doplnil Vajda.

Úlohu dedka si pochvaľuje

Aj napriek tomu, že na príchod nového člena do famílie si známy umelec ešte nejaký ten mesiac počká, teší ho aj fakt, že s vnúčaťom budú mať možno narodeniny v rovnaký deň. „Mal by sa narodiť niekedy okolo mojich narodenín, zhruba ako ja - v lete, čiže niekedy v júli,“ dodal Jozef, ktorý tiež priznal, že na svoje jediné vnúča zatiaľ veľa času nemal. Dúfa však, že sa to zmení. „Zatiaľ som taký dedko, že na svoje vnúča nemám až toľko času, ale keď sa s nimi stretnem, je mi s nimi veľmi dobre. Veľmi rád som v Elinej prítomnosti,“ uzavrel Vajda.