Návrat Neymara do Barcelony? Mohol by byť najlepší na svete, tvrdí jeho bývalý tréner

Futbalový tréner Unai Emery by bol rád, keby sa brazílsky futbalista Neymar vrátil opäť do Španielska. Informoval o tom denník Cadena Ser.

Emery uviedol, že Neymar potrebuje dosiahnuť stabilitu. Emery naposledy trénoval Arsenal Londýn, predtým však Neymara viedol v parížskom St. Germain. "Počuli sme veľa rečí o návrate Neymara do Barcelony. Zúčastnil som sa na jeho prechode do PSG. Teraz, keď som v Španielsku, si myslím, že Neymar by sa mal vrátiť. Potrebuje dosiahnuť stabilitu. Má 27 rokov a má všetky predpoklady na to, aby sa stal najlepším hráčom na svete. Bol by som rád, keby sa vrátil, pretože najlepší hráči by mali hrať v najlepších tímoch," uviedol Emery.

Neymar hral v Barcelone od roku 2013 do roku 2017. Celkovo odohral v katalánskom klube 186 zápasov a strelil 105 gólov. Paríž St. Germain ho kúpil za rekordnú sumu 222 miliónov eur.