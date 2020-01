Sklenaříková opäť nakrúca známu francúzsku reláciu: Do šou zobrala aj manžela

Ukázala, čo je pre ňu láska! Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková (48) sa opäť vrátila do svojej obľúbenej francúzskej relácie, ktorú moderuje.

Tentoraz v Tajomstvách ľudského tela riešila lásku, preto do nej prizvala aj svojho milovaného manžela Arama Ohaniana (51).

Dá sa láska vysvetliť? To zisťovali v najnovšej časti relácie Tajomstvá ľudského tela Adriana Sklenaříková a jej kolega Michel Cymes. Už v upútavke obľúbenej francúzskej šou vidno, že naša známa modelka bude viackrát dojatá, pretože práve téma lásky je pre ňu veľmi dôležitá. Šťastie totiž našla pri svojom milovanom manželovi Aramovi Ohanianovi.

A ten sa objavil aj v spomínanom zostrihu. Obaja si pred divákmi dali vrúcny bozk a objali sa. Je jasné, že atraktívna blondínka je pri šarmantnom manželovi spokojná. Hlavným dôvodom je ich vytúžená dcérka Nina, ktorú Adriana priviedla na svet v auguste minulého roka. Sklenaříková na materskej dlho nezostala a o pár mesiacov už nakrúcala reláciu.

„Pracuje, nechodí do práce denne, ale pracuje. Vo Francúzsku je materská dovolenka iba tri mesiace, nie tri roky. Kam sa chcete vrátiť po troch rokoch? Keď sa vrátite, všetko je už stratené. Myslím si, že Adriana nie je odkázaná na to, aby chodila každý deň do roboty,“ vysvetlil ešte v novembri jej manažér Miro Šimonič.