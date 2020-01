V prvom kole slalomu v Madonne di Campiglio tesné víťazstvo Yuleho, Slovák Falat končí

Švajčiarsky lyžiar Daniel Yule sa usadil na čele po 1. kole stredajšieho slalomu Svetového pohára.

V talianskej Madonne di Campiglio si vypracoval náskok 19 stotín sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom, tretí bol priebežne Švéd Andre Myhrer s odstupom 0,40 s. Slovák Matej Falat nedokončil svoju jazdu. Peťa Vlhová zaskočila fanúšikov: Vtip alebo vážna výzva?

Kristoffersen sa chcel na nočnom podujatí rehabilitovať po devätnástej priečke z predchádzajúceho slalomu v Záhrebe a so štartovým číslom 2 predviedol agresívnu jazdu. Yuel však zašiel trať čistejšie a hoci zaostával na všetkých medzičasoch, v cieli svietili pri jeho mene zelené čísla. Len o dve stotiny za tretieho Myhrera sa zaradil Rus Alexander Chorošilov s číslom 25. Zo slovenských reprezentantov nastúpil Falat namiesto Adama Žampu, no vypadol za druhým medzičasom a stratil šancu na postup do 2. kola (20.45 h).