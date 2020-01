Etnologička Nádaská má obavu o pamiatku v Čunove: Dúfam, že z kaštieľa nebudú loftové byty

Dočkal sa. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie barokového kaštieľa a záhrady v Čunove. Po renovácii za takmer 3 milióny € má slúžiť ako sídlo regionálneho ekocentra. Kaštieľ aj okolitý park by mali po dlhom čase dostať nový šat. Nový Čas oslovil etnologičku Katarínu Nádaskú s tým, čo si o plánovanej rekonštrukcii a budúcom využití myslí.

Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou. „Renovácia má priniesť funkčné využitie objektu ako environmentálneho edukačného centra,“ uviedol BSK. Známa etnologička Katarína Nádaská sa renovácii potešila. „Kaštieľ má zaujímavú históriu. História sýpky, ktorá k nemu patrí, siaha až do renesancie. Dala by sa veľmi pekne využiť. Dúfam len, že z nej neurobia developeri loftové (neštandardné) byty,“ vyjadrila svoju obavu. Podľa nej sa Čunovo za Márie Terézie stalo obchodným uzlom, spájalo cesty do Mosonu aj Hainburgu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Kaštieľ dal postaviť Peter Szapáry, v roku 1905 ho odkúpil Elemér Lónyay, ktorý vlastnil aj kaštieľ v Rusovciach. Bol druhým manželom belgickej princeznej Štefánie. Túto kultúrnu pamiatku vlastnili rody, ktoré sú súčasťou našej, uhorskej, maďarskej aj belgickej histórie. V 70. až 90. rokoch prebiehala oprava, keď vymenili krov. Bolo to však odfláknuté a dokonca došlo k nenapraviteľným škodám. Odstránili totiž nástenné maľby v podobe klasov, ktoré dodávali sídlu rustikálny tón. Zachovalo sa iba torzo,“ uzavrela Nádaská. Výzvy na predkladanie ponúk na rekonštrukciu kaštieľa a jeho záhrady zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).