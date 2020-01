Tragická nehoda pri Piešťanoch: Marián († 44) za mamou už nedorazil

Vyhasli dva životy! Na ceste medzi Piešťanmi a Drahovcami sa v utorok stala tragická nehoda.

O život prišli David († 26) a Marián († 44). Starší z nich mieril za milovanou mamou do Piešťan, no tam už nedorazil. Vpálil do neho David, ktorý šoféroval Suzuki Baleno. Mladý muž na ceste od Drahoviec na Piešťany prešiel na rovnom úseku z nezistených príčin do protismeru a Marián na Škode Fabia už nestihol uhnúť.

„Vodič fábie, 44-ročný vodič zo Svätého Jura utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič suzuki bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde v dôsledku zranení zomrel,“ konštatovala krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Počas chladnej noci polícia na mieste nehody uzatvorila cestu a odklonila aj premávku.

„Príčiny nehody polícia vyšetruje, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Nariadená bola pitva,“ doplnila hovorkyňa. Čo presne sa na ceste stalo, zostáva zatiaľ otázne. Marián cestoval za mamou, no tá už ho nikdy neobjíme. „Bol to úžasný človek. Pre mamu je to strašná rana,“ smutne uzavrela príbuzná.