Harry a Meghan po tom, čo šokovali celý svet: Ďalší rebelantský krok?! Toto už Alžbeta nerozdýcha

Buckinghamský palác odmietol vyvrátiť fámy, že princ Harry (35) a jeho manželka vojvodkyňa Meghan (38) sa s rodinou presťahujú do Kanady.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V stredu naznačil portál TheSun, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu by sa chceli spolu so svojím osemmesačným synom Archiem na významnú časť roku 2020 presunúť do Kanady.

Správa prišla po tom, čo kráľovský párik navštívili Vancouver. V Kanade strávili počas vianočných sviatkov šesťtýždňovú dovolenku aj s Meghaninou matkou Doriou Raglandovou.

Portál v článku naznačil, že dôvodom budúceho postupu Harryho a Meghan je skutočnosť, že pár zvažuje budúcnosť svojej mladej rodiny a svoje postoje v rámci monarchie. Zdôraznili však, že všetky jednania sú predbežné a zatiaľ sa nič nerozhodlo.

Po návrate z vianočných prázdnin sa prvýkrát predstavili na verejnosti v utorok, keď navštívili Kanadský dom a Kanadské veľvyslanectvo na londýnskom námestí Trafalgar Square. Harry a Meghan sa stretli s kanadskými predstaviteľmi, ktorým poďakovali za pohostinnosť počas pobytu v krajine. Nikto z kráľovskej rodiny nie je kanadským občanom, hoci Meghan predtým žila v Toronte sedem rokov, aj počas nakrúcania televízneho seriálu The Suits (Kravaťáci).

Periodikum The Independent oslovilo aj hovorcu Buckinghamského paláca, aby sa k celej veci vyjadril. „Toto nie je niečo, čo by sme chceli komentovať," uviedol v e-maili.

Ďalšia udalosť, ktorá môže hrať do karát odchodu do Kanady, sa stala v stredu 8. januára. Princ Harry a vojvodkyňa Meghan vyhlásili, že odstupujú z pozície popredných členov kráľovskej rodiny a začnú pracovať na finančnej nezávilosti.

"Máme v úmysle ustúpiť ako poprední členovia kráľovskej rodiny a budeme sa snažiť o finančnú nezávislosť, pričom naďalej podporujeme Jej Veličenstvo, kráľovnú. Plánujeme vyvážiť náš čas medzi Spojeným kráľovstvom a Severnou Amerikou a naďalej si ctiť svoju povinnosť voči kráľovskej rodine. Táto geografická rovnováha nám umožní vychovať nášho syna a zároveň poskytnúť našej rodine priestor na zameranie sa na ďalšiu kapitolu vrátane uvedenia nového charitatívneho subjektu," napísali vo vyjadrení Harry a Meghan.