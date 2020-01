Judita obžalovaná z vraždy najlepšieho kamaráta sa postaví pred súd: Čo povie o strašnej smrti Tomáša?!

Prípad, z ktorého mrazí. V polovici mája minulého roka v blízkosti žilinského sídliska Vlčince mal neznámy odpočtár bodnými ranami zavraždiť Tomáša († 16), ktorý bránil kamarátku a spolužiačku elitného gymnázia Juditu (16).

Polícia však už o 2 dni dospela k záveru, že v byte smrti nikto tretí nebol a v novembri Juditu obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Tínedžerka sa dnes postaví pred súd. Očakáva sa, že verejnosť bude z hlavného pojednávania Okresného súdu v Žiline vylúčená. „Predpokladáme, že keďže ide o mladistvú obžalovanú, súd môže rozhodnúť o vylúčení verejnosti,“ myslí si Ján Halagan, právny zástupca rodiny zavraždeného Tomáša.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podľa právnika na súde odznejú dôkazy, ktoré otrasú verejnosťou. „V tejto záležitosti nemôžem nič dopredu komentovať, no určite zaznejú na súde dôkazy, ktoré verejnosť prekvapia. Zatiaľ môžem za rodinu povedať len toľko, že očakávame spravodlivosť. O odškodnení rodiny obete, v tejto fáze, kým ešte nebola vina dokázaná na súde, nebudeme hovoriť,“ dodal Halagan.

Jeden z najväčších súdnych procesov tohto roka prebehne necelých osem mesiacov od hrozného činu, ktorý šokoval Slovensko. Polícia zozbierala dostatok dôkazov na to, aby sa obžalovaná Judita postavila pred súd. Jej najlepší kamarát a spolužiak Tomáš zomrel 16. mája minulého roka strašnou smrťou a v ukrutných bolestiach. Pri vražednom besnení mu páchateľ zasadil až 51 rán nožom, po ktorých vykrvácal. Judita až doteraz k tomu, čo sa odohralo v byte hrôzy, nepovedala pred vyšetrovateľom jediné slovo.

Vývoj tragického prípadu

16. 5. 2019

Vražda

Na 5. poschodí bytu na žilinskom sídlisku Vlčince v ukrutných bolestiach zomiera študent Tomáš Teličák († 16) rukou vraha, ktorý mu zasadil až 51 rán nožom. Páchateľom ohavného činu mal byť neznámy odpočtár.

20. 5. 2019

Obvinenie Judity

Po pár dňoch nastáva zvrat. Polícia z brutálnej vraždy obviní Juditu. Jedným z najsilnejších dôkazov je nôž dlhý 31 cm s čepeľou 18,5 cm, ktorý našli policajti v Juditinej študentskej izbe. Na noži bola aj krv, ktorá patrila podľa našich informácií Judite a Tomášovi.

23. 5. 2019

Väzba

Sudca Okresného súdu v Žiline poslal obvinenú tínedžerku do väzby. Juditua mala dlane rúk obviazané po zraneniach, ktoré, si podľa predpokladov polície, spôsobila sama pri bodaní. „To, čo sa stalo, je jedno veľké nedorozumenie, neviem, ako k tomu došlo. Tomáš bol môj najlepší kamarát a je mi to všetko neskutočne ľúto,“ vyjadrila sa Judita a ďalej už odmietla vypovedať. Práve tieto slová a teda neznalosť motívu, boli jedným z najdôležitejších dôvodov, pre ktoré ju sudca prvostupňového súdu poslal do väzby.

25. 5. 2019

Luxusné pomery

Prevalilo sa, že Judita pochádza z luxusných pomerov a jej sestra žije v Londýne so synom vplyvného žilinského podnikateľa. Juditina matka Katarína je jediným vlastníkom nadštandardného bývania na 5. poschodí. Podľa susedov si ho mama len z učiteľského platu dovoliť nemohla. Prišla k nemu až po rozchode s Juditiným otcom, keďže s dcérou bývala sama.

9. 10. 2019

Spoveď mamy Tomáša

Tomášova matka Andrea prehovorila so slzami v očiach nad hrobom syna: „Takúto smrť si nezaslúži nikto, je to pre nás nesmierne ťažké, ale stále je to nič v porovnaní s tým, čo sa stalo Tomáškovi,“ povedala.

10. 10. 2019

Pokus o prepustenie

Judita sa už tretíkrát pokúsila dostať na slobodu. Keďže vyšetrovanie sa blíži k záveru, znalecké posudky sú hotové a všetci svedkovia s výnimkou jedného boli vypočutí, existovala možnosť, že sa jej to podarí. Súd však rozhodol, že zostane za mrežami, presnejšie vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti podal obhajca obvinenej sťažnosť. Prečo je hospitalizovaná, to komentovať nechcel.

30. 10. 2019

Srdcervúci sloh

Rodičia obete zverejnili slohovú prácu svojho jediného syna Tomáša, v ktorej vidia desivú predtuchu. Spomína svoje plány do budúcnosti. „Chcel by som dosiahnuť veľa úspechov, založiť si rodinu a viesť zábavný a harmonický život. Tiež by som rád cestoval, ale ktovie, aké má osud so mnou plány,“ napísal v slohovej práci.

4. 11. 2019

Záruka za Juditu

Elitná škola - Gymnázium Varšavská cesta - dá záruku za Juditu, že dohliadne na jej správanie v prípade, že bude prepustená na slobodu. Matka chlapca vyzýva pedagógov, ktorí sa zaručili za Juditu, aby sa jej pozreli do očí. Okresný aj krajský súd rozhodli, že obvinená musí zostať vo väzbe práve z dôvodu prevencie, pretože existuje reálna obava, že by brutálny útok mohla zopakovať.