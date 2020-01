Prieskum pred voľbami hovorí jasne: Toto najviac trápi Slovákov

Čísla hovoria jasne! Slovákov v súčasnosti najviac trápi životná úroveň, zdravotníctvo a korupcia.

Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre neziskovú organizáciu Transparency International. Čo, naopak, považujú Slováci za najmenší problém a čo si o tom myslí sociológ?

Prieskum bol realizovaný medzi 2. a 9. decembrom na vzorke 1 009 respondentov. Každý z nich mal označiť tri najväčšie problémy, ktoré trápia Slovensko. Na prvom mieste skončila životná úroveň, ktorú označilo ako najpálčivejšiu oblasť až 46,8 % opýtaných. Predbehla tak nezamestnanosť, ktorá Slovákov už netrápi ani zďaleka tak ako v posledných rokoch, keď bola vždy na prvých dvoch miestach.

Podľa odborníčky ľudia vidia, že nezamestnanosť je čoraz nižšia a Slovensko sa pasuje s opačným problémom, ktorým je nedostatok pracovných síl. „Musíme dovážať a otvárať dvere pracovníkom zo zahraničia, aby mohla ekonomika bežať,“ hovorí sociologička Zuzana Kusá. „Ľudí viac trápia problémy so životnou úrovňou a možnosťou zaistiť svojej rodine to, čo patrí k slušnému životu. Ľudia sa cítia zotročení splátkami hypoték a vnímajú to ako niečo, čo ich ponižuje a zbavuje ich toho pocitu, že žijú slušne a primerane k práci, ktorú vykonávajú,“ dopĺňa.

Otvorená budúcnosť

Druhým najväčším problémom je podľa respondentov zdravotníctvo a tretím korupcia. Kusá vysvetľuje, že tieto oblasti označili aj tí respondenti, ktorí nemajú žiadne zdravotné problémy a s korupciou sa nikdy nestretli. „Ľudia reagujú pri takýchto otázkach najmä na to, aký obraz Slovenska a jeho problémov podávajú médiá. Keďže dávajú odhaľovaniu korupcie veľký priestor, tak tá téma u ľudí rezonuje a je podľa nich dôležitá,“ hovorí.

Transparency International zdôrazňuje, že oproti roku 2012 sa viac ako zdvojnásobili obavy občanov o ochranu životného prostredia. Takisto sú väčším problémom medziľudské vzťahy aj politická kultúra. Naopak, národnostné problémy a hospodárska situácia na Slovensku už podľa výsledkov nie sú také závažné ako v minulosti. No a čo môže trápiť Slovákov v budúcnosti? V najbližších týždňoch to budú podľa sociologičky témy, ktoré nastolia politici. „Tí budú určovať tieto dva mesiace témy, o ktorých sa bude diskutovať na Slovensku,“ dodáva Kusá na záver.