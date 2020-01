Českí hokejisti hlasovali o uzavretí extraligy: Jágrovo stanovisko je veľkým sklamaním, tvrdí ich šéf

Drvivá väčšina hokejistov nesúhlasí s návrhom na uzavretie extraligy v priebehu aktuálnej sezóny.

Proti tejto možnosti, o ktoré sa v minulých týždňoch začalo špekulovať, sa v referende Českej asociácie hokejistov (CAIHP) vyjadrilo 266 hráčov, čo je 92 percent hlasujúcich. Pre uzavretie, ktoré presadzujú napríklad zástupcovia Kladna či Litvínova, sa vyslovilo len 17 hráčov. Šesť hokejistov sa nevyjadrilo.

"Dali sme priestor hráčom, aby vyjadrili svoj názor, pretože sa ich prípadné uzavretie bezprostredne týka. Drvivá väčšina s uzavretím nesúhlasí. Jedná sa o účelový, neetický, a vzhľadom na predsezónne ohlásenie priameho zostupu a postupu, úplne nepochopiteľný nesystémový krok," uviedol prezident výkonného výboru CAIHP Libor Zbořil na dnešnej tlačovej konferencii v Prahe. V prípade, že by bola extraliga uzavretá, je CAIHP pripravená obhajovať záujmy hráčov v Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže.

"Málokto vie, že už na začiatku roka 2007 úrad vydal k možnému uzavretiu súťaže nesúhlasné stanovisko," podotkol Zbořil. Prípadnú zmenu pravidiel v rozohranej súťaži a uzavretie extraligy označil za krádež za bieleho dňa alebo pľuvnutie do tváre všetkým, ktorým ide o dobro hokeja. "Tento pripravovaný krok môže priniesť klad len klubom, ktoré sú ohrozené zostupom, alebo ktoré chcú ušetriť," povedal.

Šéfa hráčskej asociácie prekvapilo, že jedným zo zástancov uzavretia súťaže je majiteľ Kladna Jaromír Jágr. "Neskutočne si ho vážim, ale ak sa podieľa na tomto kroku, tak je to pre mňa obrovské sklamanie," povedal Zbořil. S legendárnym útočníkom sa skúšal niekoľkokrát spojiť, ale neuspel. "Myslím si, že to od neho bolo šliapnutia trošku vedľa," uviedol.

Podľa súčasných pravidiel platí, že z extraligy zostúpi priamo posledný tím po základnej časti a nahradí ho víťaz play-off prvej ligy. Zástupcovia Asociácie profesionálnych klubov ľadového hokeja však chcú od Českého zväzu ľadového hokeja prevziať riadenie súťaže, na čo majú podľa zmluvy do konca januára právo, a niektorí uvažujú, že by zostup zrušili a extraligu pre nadchádzajúci rok rozšírili o najlepší prvoligový klub. O budúcnosti súťaže by potom ďalej rokovali. Tento krok by však musel schváliť aj výkonný výbor zväzu.

K uzavretiu extaligy sa vyjadril aj majiteľ hokejového Kladna Jaromír Jágr

Hokejista a majiteľ kladenského klubu Jaromír Jágr odmietol, že by stál za iniciatívou o uzavretí extraligy, aj keď by sa jej nebránil. Uviedol, že mu ide najmä o český šport a nechce, aby sa opakovali prípady, keď sa kluby dostanú do veľkých finančných problémov, ako sa to stalo napríklad Slavii alebo Chomutovu.

"Neviem, kto to povedal, alebo napísal, že som pre uzavretie ligy. Bolo tam vložené moje meno a všetci si myslia, že som jediný, ktorý chce uzavrieť ligu. To je absolútny nezmysel. Riešili sme tam len jednu vec, ktorá bola podľa mňa veľa vytrhnutá z kontextu. Ja popredne nesúhlasím s financovaním športu ako takého, a to nielen hokeja," uviedol Jágr na dnešnej tlačovej konferencii v Kladne.

Variant uzavretia extraligy počas rozohranej súťaže nie je podľa neho vôbec na programe dňa. "Ako Kladno sme v extralige noví. U rokovaniach, čo prebiehali posledné tri, štyri, päť rokov, sme neboli. Majitelia investujú veľké peniaze do chodu klubu, ale nevlastnia tú súťaž, rozhoduje úplne niekto iný. Je to rovnaké, ako keby si bol majiteľ firmy, ale niekto iný by hovoril, čo by sa malo robiť a kam pôjdu peniaze. To si nemyslím, že je férové, a že by to tak malo byť," vyhlásil Jágr.