Pozor na zmenu zákona: Za neplatenie daní vám zoberú vodičák

Od začiatku roka môžu prísť o vodičský preukaz nielen cestní piráti a neplatiči výživného. Zmena zákona totiž umožňuje finančnej správe zadržať tento doklad aj neplatičom daní.

Urobia tak v rámci exekúcie s pomocou polície. Nie každému však budú môcť siahnuť na vodičák. Mysleli na ľudí, ktorí ho potrebujú na zabezpečenie živobytia.

Daňová správa má od 1. januára v rukách nový nástroj na vymáhanie nedoplatkov. Finančná správa (daňový alebo colný úrad) môže po novom zadržať vodičský preukaz. „Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a finančná správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné - efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie - nebudú úspešné,“ upozorňuje Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR.

Ako doplnila, v prípade, ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, exekútor môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Okrem závažných porušení dopravných predpisov mohli doteraz vodiči prísť o vodičský preukaz, ak neplatili výživné.

Preukaz zablokuje polícia

1. exekútor preverí, či dlžník je držiteľom vodičského preukazu

2. vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle výzvu

3. vo výzve ho upozorní, že ak peniaze nezaplatí, vydá príkaz na zadržanie vodičského preukazu

4. ak dlžník nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote, exekútor daňový exekučný príkaz doručí polícii

5. polícia vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme

6. príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča bude potom vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný pre podlžnosti na daniach

7. po vyrovaní nedoplatku na dani sa exekučné konanie ukončí a blokácia vodičského preukazu sa v policajnom sytéme zruší

Profi vodiči majú výnimku

Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Otvoriť galériu Ivana Skokanová Zdroj: anc

- Tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu – napríklad u vodičov z povolania. To, že príjem dlžníka je priamo podmienený držbou vodičského preukazu, je povinný preukázať dlžník sám, a to napr. v odvolacom konaní. Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže.