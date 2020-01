Svitko odhaľuje zákulisie Rely Dakar: Všade samý prach a špina!

Ako na stanovačke! Motocyklový jazdec Štefan Svitko (37) momentálne bojuje na prestížnych pretekoch Rely Dakar. Svojim fanúšikom sa snaží prostredníctvom sociálnych sietí prinášať aj exkluzívny materiál, ktorý len tak neuvidíte.

Najnovšie sa pochválil zákulisím. Žiadny luxus nečakajte! Svitkov kemp pripomína skôr stanovačku. Karavan, stany, malý kávovar a stojan na opraté oblečenie. Tak nejako by sa dala v stručnosti charakterizovať výbava slovenského pretekára Štefana Svitka v centre diania prestížnych pretekov Rely Dakar. Žiadny luxus, len prach, špina a piesok.

„Tak viete, prach... Ja som na to už zvyknutý. Každé ráno vstávam okolo tretej ráno. Keď sa mi niekedy náhodou podarí pospať si dlhšie, tak som veľmi šťastný. Celý Dakar je mimoriadne vyčerpávajúci. Ešte sme len na začiatku a už mám pocit, že by som si najradšej doprial nejakú poriadnu dovolenku,“ povedal Svitko.

Napriek tomu však neklesá na duchu. „Celkovo si to tu aj napriek veľkému vyčerpaniu užívam. Ďakujem všetkým partnerom a ľuďom, ktorí mi pomohli štartovať na mojom jedenástom Dakare. Ďakujem aj fanúšikom za podporu, ktorú mi dávajú. Dodáva mi to vždy veľa energie. Ako to nakoniec celé dopadne, tak to netuším. Ale budem sa snažiť ľudí doma na Slovensku nesklamať,“ dodal rodák zo Zaškova a na záver vyslovil ešte jedno prianie.

„Hlavne sa chcem vrátiť domov celý, pretože ma tam čaká to, čo tak veľmi milujem... Moja krásna rodinka, hlavne dve dcérky Sofinka a Sárka,“ uzavrel Svitko.