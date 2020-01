Už takmer dva roky chýba Rišo Zedník na hokejovej scéne: Kam sa vytratil bronzový medailista?

Od apríla 2018 chýba na hokejovej scéne bývalý útočník a bronzový medailista z MS 2003 Richard Zedník (44). Naposledy totiž pôsobil ako asistent trénera v Banskej Bystrici, no na športovú scénu sa vrátiť zatiaľ nechystá.

V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že rok nedržal v ruke hokejku, momentálne sa venuje najmä svojej rodine a v kondícii sa udržuje pri tenise!

? Už sú to dva roky, čo ste zmizli z hokejového diania. Čomu sa teraz venujete?

- Hlavne svojej rodine, ktorá je na prvom mieste a dostala prednosť pred hokejom. Predtým som bol tri roky v pozícii asistenta trénera v Banskej Bystrici a nemal som vôbec voľný čas. Mám dve malé deti, takže chcem vidieť ako rastú, pretože teraz sú v tom najkrajšom období.

? Máte dve deti, čomu sa venujú?

- Šesťročný synček Thomas hráva hokej a 4-ročná Karolínka začína s tenisom.

? Ale v budúcnosti nevylučujete, že sa vrátite v nejakej pozícii späť k hokeju?

- To sa uvidí neskôr, a hlavne, o akú prácu by išlo. Skôr by som zobral niečo na reprezentačnej úrovni ako na klubovej. Ja už nechcem robiť každý víkend, pretože to ste úplne odstrihnutý od rodiny. Teraz však nad tým ani neuvažujem, je to hudba budúcnosti.

? Chodíte si ešte zahrať s nejakou partičkou hokej?

- Nie. Priznám sa, že naposledy som hral exhibíciu počas vlaňajšieho Zápasu hviezd v Banskej Bystrici. Odvtedy som hokejku v ruke nedržal.

? Vôbec vám nechýba hokej a súťažný adrenalín?

- Tak to áno, ale už nie som aktívny hráč. Hrať nejaké exhibície či len tak, to ma nebaví. Musí sa o niečo hrať, aby to malo náboj.

? Ako sa teda udržujete v kondícii?

- Chodím hrávať tenis, takže tam mám aj to zápolenie, lebo vždy o niečo hráme.

? A sledujete slovenský hokej?

- Samozrejme, keď som doma, tak aj idem na zápasy Bystrice. Teraz sme však boli s rodinkou tri mesiace v Amerike na Floride, kde som bol aj na zápasoch NHL.

? Čo vravíte na návrat Slovana do extraligy?

- Určite je to dobré, že sa vrátili, pretože to zvýši úroveň súťaže.

Richard Zedník

Narodený: 6. januára 1976

Post: útočník

Kluby: B. Bystrica, Washington, Montreal, Zvolen, NY Islanders, Florida, L. Jaroslavľ, AIK Štokholm

Top úspechy: bronz na MS 2003, v NHL odohral 745 zápasov a zapísal si 378 bodov

Najhorší moment: Vo februári 2008 mu spoluhráč korčuľou prerezal krčnú tepnu a takmer vykrvácal.