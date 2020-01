Na súde bolo dusno: Rusko sa pustil do prokurátora, vek zmeniek podľa znalkyne nie je možné určiť, sú sfalšované?

Zmenky v hodnote desiatok miliónov eur, ktorých údajné falšovanie je predmetom trestného konania, nevykazujú znaky technického falšovania alebo pozmeňovania.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to uviedla znalkyňa Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Andrea Jabconová.

Znalkyňa v októbri 2018 vypracovala posudok týkajúcu sa troch zo štyroch predmetných zmeniek. V dnešnej výpovedi uviedla, ž. „Papiere sú druhovo zhodné," uviedla s tým, že zmenky boli vytlačené na klasický papier formátu A4, ktorý neobsahoval špeciálne znaky.Podpisy boli podľa znalkyne vytvorené z viacerých navzájom oddelených segmentov a druhovo zhodným perom. Jabconová tvrdí, že znaleckej činnosti sa venuje 26 rokov. Za toto obdobie sa podľa nej využívajú na skúmanie dokumentov rovnaké metódy. K prípadným novým metódam skúmania veku dokumentov, na ktoré poukazuje obhajoba, sa znalkyňa vyjadrila, že ak niečo funguje na vedeckej báze, nedá sa to automaticky previesť do forenznej praxe.Obžalovaný Pavol Rusko vo svojom vyjadrení k výpovede znalkyne skonštatoval, že nijako nepreukazuje, že zmenky neboli podpísané v roku 2000.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko.Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie. S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Pavol Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.