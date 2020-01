Ostrý krok štrajkujúcich autodopravcov: Kamióny zablokovali dopravnú tepnu Bratislavy a hraničný priechod

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá v utorok vstúpila do výstražného štrajku v Bratislave, na Orave a v Košiciach proti podmienkam podnikania v cestnej doprave, je odhodlaná ísť do krajností.

Ako organizácia informovala v tlačovej správe, žiada rokovanie s vládou o svojich predložených požiadavkách, pričom čaká v dobrej viere v stredu do 12:00, že sa rokovanie o nich uskutoční. Autodopravcovia sú potom odhodlaní zablokovať rozhodujúce komunikácie v hlavnom meste, v Košiciach a na Orave. Svoj sľub splnili a zablokovali Rožňavskú ulicu v Bratislave. Aktuálne je ľavý pruh prejadný pre MHD a záchranné zložky.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že nákladné autá zablokovali aj cestu prvej triedy na hraničnom priechode Trstená-Chyžné. Na miesto zákona boli vyslané policajné hliadky.

"Nasledovať bude celoštátny ostrý štrajk," uviedol podpredseda UNAS Stanislav Skala. Autodopravcovia žiadajú najmä zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavenie výberu mýta do výberu nového prevádzkovateľa mýtneho systému.



Podporu autodopravcom podľa organizácie už vyjadrili poľnohospodári, ktorí sú pripravení pomôcť pri blokovaní ciest, ako aj ďalšie stavovské organizácie. "Autodopravcovia nie sú nepriatelia spoločnosti, ale pracujúci občania domáhajúci sa svojich občianskych a spoločenských práv. Chcú dôstojné podnikateľské prostredie a zníženie nehorázne vysokej cestnej dane, ojedinelej v celej Európe," poznamenal UNAS. Len ústretové a reálne rokovanie vlády s autodopravcami o ich požiadavkách, tvrdí organizácia, môže predísť možnému chaosu a dopravnému kolapsu. "Zdá sa, že si zodpovední funkcionári neuvedomujú vážnosť situácie. Hádam to nie je zámer," dodal UNAS.



Autodopravcovia považujú štrajk za krajné riešenie ako protest proti zhoršujúcim sa podmienkam podnikania v cestnej doprave. V Bratislave na Rožňavskej ulici blízko križovatky s Tomášikovou ulicou od utorka odstavili v pravom krajnom jazdnom pruhu v smere do mesta takmer dvadsať nákladných vozidiel z rôznych regiónov Slovenska. Kamióny sú z okresov Trnava, Piešťany, Topoľčany, Prievidza, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Žilina, Liptovský Mikuláš a Poprad.