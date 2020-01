Horskí záchranári ratovali vyčerpanú turistku, ktorá strávila noc pod Malým Rozsutcom

Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) pomáhali v stredu skoro ráno pod Malým Rozsutcom slovenskej turistke, ktorá strávila noc vonku, bola podchladená a pociťovala bolesti dolných končatín.

HZS o tom informuje na svojej internetovej stránke. Na túru do danej oblasti sa turistka vybrala spolu so synom ešte prechádzajúci deň v popoludňajších hodinách. "Na pomoc jej odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra. Ženu po príchode na miesto vyšetrili, zateplili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju na nosidlách transportovali do Osady pod Rozsutcom. Odtiaľ terénnym automobilom na Dom HZS do Štefanovej. Tu si turistku prevzala do starostlivosti posádka RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie vyšetrenie," uviedla HZS.

Na horách pozor!

Vo vysokohorskom teréne slovenských pohorí trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená, ale lavínové nebezpečenstvo je značne lokálne. Viaže sa najmä na vyššie položené žľaby a sedlá východných a južných orientácií. Na takýchto miestach sa môžu nachádzať menej stabilné snehové dosky a vankúše, pričom je možné ich uvoľnenie pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Buliak. Lokálne, na slnkom osvietených svahoch, môžu podľa neho strácať stabilitu aj vetrom nafúkané dosky.

V stredu ráno prevládalo na horách jasné počasie s inverziou, fúkal mierny severozápadný vietor so silou tri až šesť, v nárazoch do desať metrov za sekundu. Za predchádzajúcu periódu sneženia pripadlo od desať do 40 centimetrov nového suchého snehu.