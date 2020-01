K lekárovi išla s bolesťami v krku, o pár dní jej poslali list s diagnózou: Krvi by ste sa jej nedorezali!

Predstavte si, že odchádzate od doktora s tým, že vám nič nie je, no o pár dní vám domov príde list, ktorý vám oznámi tú najhoršiu možnú diagnózu. Presne to sa stalo Nicole Denyer (39).

Kvôli bolestiam v krku sa Angličanka rozhodla navštíviť ORL oddelenie v lokálnej nemocnici. Tam jej po vyšetrení nosa, uší aj hrdla doktor povedal, že sa nemá čoho báť, a s liekmi ju poslal domov. O pár dní nastal šok. Nicole prišiel z nemocnice list, v ktorom stálo, že má rakovinu. Podľa Foxnews prepadla žena panike. Niet sa čomu čudovať.

Jej manžel Paul Valentine (67) však prípadu nemohol uveriť. Okamžite volal do nemocnice, ktorú podozrieval z omylu. Nakoniec vysvitlo, že nový systém, ktorý automaticky podľa správy od lekára vypĺňa listy pre pacientov, urobil chybu. O pár dní prišiel Nicole ďalší list, ktorý jej prezradil, že má infekciu na koreni jazyka a nemá sa čoho báť. V liste bolo aj ospravedlnenie.

Ospravedlnenie poskytla nemocnica aj verejne, no na Paula to veľký dojem neurobilo. „Toto nie je slovo, s ktorým sa oplatí zahrávať,“ povedal s tým, že je celým prípadom znechutený. „Keby sa to stalo niekomu inému, mohlo to dopadnúť aj horšie,“ narážal tým na samovraždu či psychické problémy.