Otec chcel syna zbaviť závislosti na mobile: Tam, kde ho zobral, mohol tínedžer robiť iba jedno

Mnoho ľudí si bez svojho smartfónu nevie predstaviť ani deň. Presne takým je aj mladík Khobe Clarke (18). V jeho veku je normálne, že tínedžeri kvôli posadnutiu mobilom prichádzajú do konfliktu s rodičmi.

Jeho otec Jaime (50) však nie je z tých, čo by doma trieskali dverami a niečo deťom zakazovali. Aby syna dostal zo zajatia telefónu, rozhodol sa ho zobrať na poriadny výlet. Prešli cez celé Mongolsko na motorke. Počas výletu, ktorý meral 2 200 kilometrov, boli smartfóny prísne zakázané a fotky sa robili len na fotoaparáty. Mladý maniak tak podľa Ladbible strávil mesiac bez svojej obľúbenej zábavky.

„Myslím, že to bola moja chyba, keď som mu ako dieťaťu kúpil prvý mobil,“ povedal pre médiá Jaime z kanadskej Alberty. Povedal, že sa mu zdalo, akoby strácal kontakt so synom. Svoj podiel viny však odčinil spôsobom sebe vlastným. Ako dobrodruh, ktorý dvakrát zdolal Mt. Everest, sa rozhodol synovi dopriať trochu divočiny.

„Hneď som povedal nie, no neskôr som si uvedomil, že je to fajn nápad,“ povedal Khobe. Dodal však, že často myslel na svoj telefón a život bez neho považuje za veľmi nudný. „Vždy keď sa nudím, zapnem si Youtube alebo Netflix. No tam som mohol jedine pozerať do hviezd a prepletať si prsty,“ povedal po návrate z výletu. Jaime však výlet videl inak. „Konečne som začal vnímať syna inak ako len decko, ktoré si neupratuje izbu. Vo chvíľach keď sme boli pod stresom, zachoval chladnú hlavu a správal sa ako chlap,“ dodal pyšný otec.