Pred rokom dávali žene bojujúcej s rakovinou pár mesiacov života: Pozrite, ako vyzerá teraz

“Bol to skvelý rok,“ väčšina z nás by týmito slovami asi ťažko dokázala opísať 12 mesiacov, počas ktorých bojovala so zákernou rakovinou.

Statočná Amelia Skinnader (31) sa však svojej ťažkej diagnózy nezľakla. Celé to začalo na Vianoce v roku 2018, kedy začala v bruchu cítiť silné bolesti. Bohužiaľ, nebolo to z prejedenia. Keď po sviatkoch išla do nemocnice, vyšetrenia jej odhalili bolestivú pravdu. V bruchu, vo viacerých orgánoch vrátane vaječníkov, sa jej rozložila rakovina. Doktori jej v tom momente predpovedali len pár mesiacov života. Podľa webu Dailypost sa však nevzdala. Neurobila tak v boji za vyzdravenie a ani v boji o svoje životné plány.

Vydala sa za svojho priateľa, založila vlastnú odevnú značku a aj keď jej doktori povedali, že neterku od svojej tehotnej sestry nikdy neuvidí, dočkala sa jej narodenia a užíva si chvíle s ňou. „Takýto bol môj plán od začiatku,“ povedala. Popri obyčajnej chemoterapii začala ako jedna z troch ľudí v Británii užívať aj revolučnú formu liečby ožarovaním, ktorá sa ukázala ako účinná.

Pred začiatkom choroby žila v Dubaji, kde pôsobila ako asistentka v škole. Po stanovení diagnózy sa presťahovala do Walesu, kde mala väčší pokoj. Na Vianoce, teda rok po diagnostikovaní rakoviny, sa podrobila prvej operácii. Odobrali jej vaječníky. „Doktor mi povedal, že moje telo prijalo toľko chemoterapie, že som prvá v tejto štatistike v celej krajine,“ opísala. Jej telo však boj zvláda dobre.

„Pár týždňov musím počkať na ďalšiu operáciu, ak sa podarí, budem úplne bez rakoviny,“ naznačila o zákroku, počas ktorého jej odstránia takmer celý žalúdok. „Je to veľká operácia, takže mám dosť stres,“ priznala. Po vyliečení sa plánuje vrátiť do mesta. „Vidiek je pekný a oddýchla som si tu, no chcela by som sa vrátiť naspäť o mesta.“ V udúcnosti tiež plánuje cestovať a spoznávať nové miesta.