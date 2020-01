Starček je posiaty tisíckami nádorov, to však nie je to najhoršie: Strašné, čo mu vyrastá z nohy

„Ľudia sa mi vysmievajú, ponižujú ma,“ sťažuje si Ind Diwakar Bisoye (65) v rozhovore pre médiá. Dôvodom jeho životných ťažkostí je to, že má kvôli vrodenej neurologickej poruche na tele tisícky nezhubných nádorov.

Celé sa to začalo, keď mal len 15 rokov. Na svojom tele si všimol niekoľko výrastkov. V priebehu pár rokov sa však rozšírili po celom tele. Najväčší z nich má na nohe a váži 25 kíl. „Musím nosiť kuklu. Všetci sa mi vyhýbajú, smejú sa mi. Nikto vedľa mňa nechce byť, nie je ľahké sa na mňa pozerať,“ uviedol podľa webu Ladbible.

Veľké problémy mu však jeho vzhľad spôsobuje aj v iných oblastiach života. „Nechcú mi prenajímať bývanie, susedia sa často sťažujú, majitelia bytov ma vyhadzujú,“ povedal. Kvôli svojej chorobe má problém nájsť si prácu a posledných 15 rokov je nezamestnaný. Liečiť sa nemôže, žije v izolovanej dedine a v blízkosti nemá žiadnu modernejšiu nemocnicu.

„Pár operácií by mohlo problém vyriešiť,“ vyjadrila sa doktorka Subramania Lyer z mesta Kerala. Hovorí však, že operácia by bola náročná a vzhľadom na rozsiahle štádium choroby by musela prebiehať v niekoľkých etapách. Ochorenie nie je život ohrozujúce. Podľa nej ide o poruchu v nervovej sústave, ktorá je veľmi vzácna.