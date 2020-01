Mladší syn Vladimíra († 57) prehovoril: Brat nechcel otca zabiť, fungovali normálne...

Tragédia na Budovateľskej ulici v Trebišove otriasla rodinou Karičkovcov.

Po hádke najstarší syn Jozef (33) v nedeľu popoludní kuchynským nožom pichol svojho otca Vladimíra († 57) do stehna a ten na následky zranení o niekoľko hodín v nemocnici zomrel. Útočník sa dal na útek, no polícia ho o niekoľko hodín zadržala. Otvoriť galériu Policajti na mieste činu zadržali vražedný nôž Zdroj: pz Včera išli Karičkovci vybavovať pohreb. „Som z toho stále v šoku, neviem, prečo sa to stalo. Popísalo sa toho na internete veľa, ale syn otca zabiť nechcel,“ povedala nám nešťastná vdova Terézia (55). Jej manžel mal vlastnú firmu a venoval sa zváračským prácam.

Uplynulú nedeľu sa však nezhodol s najstarším synom, ktorý napätú situáciu nezvládol. „Stala sa nehoda, bola to nehoda, a nie vražda. Skončilo sa to tak, ako sa to skončilo. Nebol som pritom, takže viac neviem,“ prezradil mladší syn zosnulého Vladislav (32), ktorý po nešťastí okamžite pricestoval domov zo zahraničia.

Dodal, že občas sa jeho brat s otcom pohádal, ale fungovali normálne.Viac svetla do prípadu vnesie až policajné vyšetrovanie. Jozefa po hroznom čine museli vypátrať policajti, pretože ušiel do susedného okresu, do obce Lastomír.

Keďže jeho otec 10 hodín po bodnutí do stehna v trebišovskej nemocnici zomrel, čelí už obvineniu zo zabitia. Skončil v cele zadržania a o jeho ďalšom osude čoskoro rozhodne trebišovský súd. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 9 až 12 rokov,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.