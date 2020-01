Vláda stiahla armádnych príslušníkov z Iraku: Dočasne sa presunuli do Kuvajtu

Slovenskí vojaci sú mimo územia Iraku, vláda rozhodla o ich stiahnutí.

Reagovala tak na eskaláciu napätia v regióne po tom, čo USA zabili na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vysokopostaveného iránskeho veliteľa Quds Kásema Solejmáního († 62). Iracký parlament navyše prijal uznesenie s požiadavkou ukončenia pôsobenia zahraničných vojakov v krajine. Otvoriť galériu Slovenskí vojaci pôsobia na operáciách v Iraku už niekoľko rokov. Zdroj: anc Následkom toho pozastavila severoatlantická aliancia NA­TO výcvikovú misiu v Iraku. Slovenská vláda vzniknutú situáciu vyriešila stiahnutím vojakov mimo územia Iraku. Ďalšie kroky chce uskutočniť až po konzultácii so spojencami. Sedem slovenských vojakov zabezpečovalo v krajine výcvik členov irackej armády. „Predseda vlády Peter Pellegrini oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v Iraku, ktorá viedla k pozastaveniu aktivít výcvikovej misie NATO, prebehla dočasná relokácia siedmich slovenských vojakov mimo územia Iraku v súlade s bezpečnostnými pravidlami,“ priblížil tlačový odbor Úradu vlády.

Vojaci v bezpečí

Slovenskí vojaci pôsobiaci na základni Besmayah, vzdialenej zhruba 20 kilometrov od irackej metropoly Bagdad, sa mali presunúť do susedného Kuvajtu na leteckú základňu Al Mubarak. Rezort obrany nechce bližšie špecifikovať ich aktuálnu polohu. „Slovenskí vojaci sú aktuálne v poriadku a plnia úlohy v súlade s rozhodnutím velenia misie. Rezort je v pravidelnom kontakte s veliteľom slovenských vojakov,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Z Iraku do Kuvajtu

To, že príslušníci našej armády sa mali presunúť z Iraku južne k pobrežiu Perzského zálivu, potvrdil aj expremiér Robert Fico (55). „Momentálne sa nachádzajú na území Kuvajtu. Je to rozhodnutie, ktoré oceňujem, pretože je to rozhodnutie, ktoré garantuje bezpečnosť našich vojakov,“ povedal Fico s odvolaním sa na informácie z ministerstva dopravy.

Naši vojaci mimo ohrozenia

Matej Kandrík, bezpečnostný expert, STRATPOL

Je pravdepodobné, že naši chlapci prídu nakoniec až domov. Ale ako to bude vyzerať, to sa ešte rieši, a nemyslím si, že je to ešte rozhodnuté. V momentálnom nastavení aj po rozhodnutí irackého parlamentu sa do obnovenia misie členské štáty nepohrnú a bude si to vyžadovať čas, aby vychladli emócie. Ak sú naši v Kuvajte, tak sú efektivne mimo ohrozenia.