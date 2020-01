Porovnanie cien skipasov je priepastný: Na východe sa lyžuje už za 18 eur na deň

Milovníci zimných športov na východe Slovenska si konečne prišli na svoje! Teplé počasie počas novembra a decembra neprialo lyžiarom ani strediskám.

Zmena prišla až s novým rokom a mínusovými teplotami aj počas dňa. Mnohé strediská pomocou umelého zasnežovania postupne sprístupnili svoje zjazdovky. Prvý novoročný víkend využili najmä rodiny, ale aj začínajúci lyžiari či zahraniční turisti, ktorí neodolali čaru zasneženého svahu. Nezmenené ceny lístkov si ľudia pochvaľujú.

Petra (36) s dcérou Sofiou (8), Košice:

- Ceny lístkov mi síce prídu drahšie, no je to porovnateľné s ostatnými strediskami. My Košičania však môžeme byť radi, že máme dostupný svah pár minút od mesta.

Jahodná

Celodenný lístok - dospelý: 22 €, dieťa: 17 €

Výška snehu: 25 až 35 cm, otvorené sú 3 vleky zo 7

Vleky: 3 zo 7

Tomáš (26) a Nicola (29), Košice:

- Je to náš prvý pokus, spoločne sa učíme lyžovať. Tešíme sa zo snehu aspoň tu na svahu, keď ho už inde niet. Ceny za lyžovanie, ale aj občerstvenie, vnímame ako primerané a pre nás dostupné. Sme radi, že ich oproti minulému roku nezvýšili.

Plejsy

Celodenný lístok - dospelý: 22 €, dieťa: 18 €

Výška snehu: 30 až 40 cm

Vleky: 2 z 5

Boglárka (26), Budapešť:

- Je to moja prvá lyžovačka v tejto zimnej sezóne. Bola som tu aj minulý rok. Zjazdovky otvorili len nedávno a miestami bol aj kus ľadu, ale skvele som si zalyžovala. Ceny sú prijateľné.

Mlynky Ski Gugel

Celodenný lístok - dospelý: 18 €, dieťa: 12 €

Výška snehu: 30 až 50 cm

Vleky: 1 z 3

Za koľko sa lyžuje na Štrbskom plese

Celodenný lístok:

- dospelý: 46 €

- junior: 37 €

- dieťa: 33 €

Ceny jednej jazdy:

- dospelý: 15 €

- junior: 13 €

- dieťa: 10 €