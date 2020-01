Neuveriteľná sila ľudskej solidarity: Veriaci posielajú obetiam tragédie v Prešove krásnu sumu

Gréckokatolíci z Prešovskej archieparchie vyzbierali pre obete decembrového výbuchu obytného domu v Prešove 95 040 eur.

Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov Michal Pavlišinovič, financie v utorok symbolicky odovzdal primátorke mesta Prešov Andrei Turčanovej prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak.

„Vladyka informoval primátorku, že okrem tejto sumy sa gréckokatolícki veriaci zo Sídliska III v Prešove, teda z farnosti, kde došlo k nešťastiu, hneď po tejto udalosti zomkli a priamo dotknutým rodinám z vybuchnutého paneláku vyzbierali a prerozdelili sumu 6 000 eur," uviedol Pavlišinovič. Babjak podľa neho zdôraznil, že zbierka, ktorú oficiálne vyhlásil na fatimskej sobote v Ľutine na druhý deň po nešťastí, bola prvotne vyhlásená iba na území prešovského protopresbyterátu, no vlna solidarity nakoniec strhla veriacich do takej miery, že do zbierky sa zapojilo až 118 farností z celej Prešovskej archieparchie. Celkový finančný výnos zbierky bol následne poukázaný na transparentný účet mesta Prešov.

„Obaja predstavitelia cirkvi a samosprávy si vzájomne zapriali hojnosť milostí a požehnania do nového roka 2020 a pri bilancovaní sa spätne vrátili k udalostiam po 6. decembri 2019. Veľmi vyzdvihli obetavosť a nezištnosť všetkých ľudí, ktorých toto nešťastie nenechalo chladnými. Taktiež ocenili solidaritu iných miest a obcí, ktoré sa zriekli koncoročných ohňostrojov, a takto ušetrené financie môžu byť použité pre obete výbuchu," dodal Pavlišinovič.

Sedem potvrdených obetí si vyžiadal výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo šiesteho decembra minulého roku. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci alebo horskí záchranári. Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali.