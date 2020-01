Manželia z Ruska rozbehli v Drietome unikátny biznis: Máme jedinú krevetovú farmu na Slovensku

Kým poľnohospodárstvo a chov tradičných zvierat na Slovensku je na ústupe, manželia z Ruska sa v obci neďaleko Trenčína pustili do netradičného podnikania.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V Drietome nielenže vybudovali vlastné more, ale chovajú v ňom aj krevety. Tie sú vďaka čerstvosti a kvalite vyhľadávanými nielen na Slovensku, ale aj v Čechách či Rakúsku. Ako to robia a koľko u nich stojí kilo čerstvej lahôdky?

Kým Slováci si na čerstvú lahôdku z rodinnej farmy Maríny a Sergeja Vilachevovcov pomaly zvykajú, u našich susedov je po slovenských krevetách čoraz väčší dopyt. Pár dlho hľadal miesto, ktoré by im vyhovovalo. „Najlepšiu vodu sme našli v Drietome,“ prezradila sympatická Marina. Z lekára-anesteziológa Sergeja sa v tom okamihu stal zvárač, stavbár, opravár a údržbár. „Všetko robil sám, vlastnými rukami sme to od základov budovali,“ pokračovala Marina s tým, že pol roka trvalo uviesť krevetiu farmu do života. „Fungujeme od konca roka 2018 a sme prví a jediní na Slovensku,“ priznali hrdo manželia.

Málo tuku, veľa bielkovín

Dodali, že na to, aby sa krevetám darilo, bolo nutné im vytvoriť vhodné podmienky. „V akváriu sa krevety chovať nedajú,“ prezradil s úsmevom Sergej. „V morských farmách na 1 kilogram kreviet spotrebujú až 60-tisíc litrov vody ročne. My máme jedinečný uzavretý prírodný cyklus, kde využívame technológiu BIOFLOG so živými baktériami, ktoré sú v symbióze s krevetami,“ vysvetľuje Sergej s tým, že slovenské krevety tak nie sú kontaminované antibiotikami, ťažkými kovmi a rastovými hormónmi v morskej vode.

„Krevety sú jedna z najzdravších potravín. Obsahujú minimálne množstvo tuku a majú veľa proteínov,“ dodal Sergej. Obaja priznali, že chov kreviet je náročný a vyžaduje si 24-hodinovú starostlivosť. „Je to poznať na kvalite. Naše sa dajú jesť aj surové,“ popýšili sa manželia s tým, že o ich krevety je veľký záujem.

„Slováci si ešte len zvykajú, ale sú čoraz obľúbenejšie. Čerstvá kreveta je úplne iná ako zmrazená, keď je čerstvá, má mäso tuhšie a je aj zdravšia. Ani príprava nezaberie veľa času a z krevety sa dá použiť úplne všetko,“ uzavreli manželia Vilachevovci.

Čo sa z nich dá uvariť

Bisque - je originálny, jednoduchý francúzsky recept. Základnou ingredienciou je „odpad“ z kreviet – škrupiny, hlavy – z ktorého sa dá pripraviť chutná krevetová polievka, či jednoduchý bujón.

Grilované krevety s cesnakom - príprava jednoduchého receptu zaberie niekoľko minút. Na masle alebo olivovom oleji sa krevety osmažia, pridá sa cesnak, soľ a na vysokej teplote sa minútu z každej strany osmažia.

Chov v číslach