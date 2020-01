Pripravte sa na ďalšiu mrazivú noc: SHMÚ vydáva výstrahy, teploty klesnú poriadne nízko

Meteorológovia namerali v noci na utorok v Zázrivej minimum tohtoročnej zimy. Teplota tu dosiahla mínus 18,2 stupňa Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na profile na sociálnej sieti.

"Pod mínus 15 stupňov Celzia však teplota ojedinele klesla aj na ďalších staniciach v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní," uviedli meteorológovia.

Mrazivá noc bude aj z utorka na stredu (8. 1.). V niektorých okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu až do mínus 16 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí do stredy do 9.00 h.

Meteorológovia vydali výstrahu aj pred poľadovicou, ktorá platí od stredy večera pre celé územie krajiny.