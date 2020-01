Rodičia v USA dosiahli rekordné odškodné od firmy Ikea: 40 miliónov € za smrť chlapčeka!

Nábytkársky gigant IKEA zaplatí rekordné odškodné vo výške viac ako 40 miliónov eur.

Ide o prípad malého Jozefa Dudeka († 2), ktorý zahynul, keď na neho padla komoda. Je to zatiaľ najvyššia suma, ktorá bude vyplatená ako odškodné za smrť dieťaťa. Právnici na čele s Alanom Feldmanom dosiahli dohodu o najväčšom odškodnom za náhodnú smrť dieťaťa, ktoré sa zaplatí v Spojených štátoch. Je to takmer trojnásobok sumy, ktorá bola vyplatená v roku 2016. Vtedy IKEA za podobný prípad vyplatila 45 miliónov eur, tie sa však rozdelili trom poškodeným rodinám.

Rodičia Craig a Joleen Dudekovci v máji 2017 uložili malého Jozefa spať do izby. Chlapček sa však prechádzal po izbe a pravdepodobne zo zvedavosti otváral šuflíky, pričom na neho padla celá skrinka. „Nikdy sme si nemysleli, že by dvojročné dieťa mohlo spôsobiť prevrátenie 78-centimetrovej komody tak, že ho to zadusí. Až neskôr sme sa dozvedeli, že táto komoda bola navrhnutá ako nestabilná a nespĺňa bezpečnostné normy a že sa to stalo aj iným deťom,“ vyjadrila sa Joleen.

Až 9 detí sa stalo obeťou neukotvenej komody. Väčšina týchto incidentov sa udiala, keď dieťa vytiahlo vrchnú zásuvku, čo komodu prevážilo a tá spadla dole. IKEA však v roku 2016 sťahovala komody z obehu a zničila približne 420 000 kusov. Jozef je odvtedy prvou obeťou. Taktiež je súčasťou každého balenia komody kotviaca súprava, umožňujúca pripevniť nábytok o stenu. Napriek tomu firma obviúovali, že nerobí dosť pre to, aby upozornila zákazníkov na možné nebezpečenstvo, ktoré predstavujú zakúpené produkty. IKEA nakoniec súhlasila s odškodným.