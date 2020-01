Studenková opísala život po boku Kostku: O špinavom prádle na verejnosti

Povedala toho dosť! Herecká legenda Zdena Studenková (65) tvorí pár s dirigentom Braňom Kostkom (48) už 25 rokov. O svojom súkromí obaja hovoria len málokedy.

Umelkyňa si ho dokonca stráži ako oko v hlave. Len pred pár dňami však Zdena hosťovala v šou Petra Marcina (53) Neskoro večer, kde porozprávala zaujímavé veci zo života s uznávaným dirigentom.

Studenková a Kostka sú nerozlučná dvojica. Aj po rokoch je na nich vidieť, že sa majú veľmi radi a dirigent sa k svojej partnerke správa ako ku kráľovnej. Herečka je známa tým, že jej súkromie zostáva vždy za zamknutými dverami a v rozhovoroch pre médiá odkrýva svoju trinástu komnatu len ťažko. Nedávno ju však Peter Marcin pozval do svojej šou, kde sa rozprávali aj o Studenkovej vášni k opere. Zdena nielen že zbiera DVD-čka, ale aj v iných ohľadoch ide s dobou.

„Za pár eur si kúpite aplikáciu a máte 600 opier z Metropolitnej opery,“ priznala Zdena, z ktorej vzápätí vyšlo, že je technický antitalent. „To ti tam niekto dal. Asi Braňo,“ povedal zabávač a hostka odpovedala: „No pochopiteľne. Niečo musí doma robiť aj on. Veď nič iné doma nerobí,“ prekvapila vyjadrením Studenková, čím rozosmiala všetkých prítomných, vrátane seba samej.

Téma Braňo

Marcin sa chytil šance, aby herečku v téme Braňo poriadne povyzvŕtal. „Každú nedeľu chodí dochrontaný, lebo hrá stále futbal. V živote nebol šťastnejší, ako keď MUFUZA vyhrala bronzovú medailu. A Branko bol strelec gólu. To bola najväčšia trofej v jeho živote. Ja som v poradí druhá,“ šokovala opäť s poriadnou dávkou vtipu Studenková. Nato Zdena opísala Braňovu ďalšiu vášeň, čím poodhalila ich spoločný život.

„On sa rozhodol, že zabehne triatlon. Celé leto trénoval, tak ja som si užívala perfektnú dovolenku. Ale zasa predtým, keď sme chodili na dovolenky, on sedel stále v hale na počítači, takže sme sa videli pri raňajkách a pri večeri,“ rozprávala pred divákmi umelkyňa. Kostka tak trénoval plávanie, beh či jazdu na bicykli.

„Vtipné bolo, keď mi hovoril – ideš so mnou? No ešteže to tak, do nejakej dzedziny išiel na ten triatlon,“ zasmiala sa a dodala: „Vieš si ma predstaviť, že by som čakala v cieli na triatlone? Však by si ma rozobrali do domácností,“ doplnila herečka, ktorá ukončila túto tému svojsky so smiechom: „Aj ja mu držím palce. Len z toho nič nemám. Čo ja z toho mám? Akurát tak špinavé prádlo.“