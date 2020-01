Doprava v Bratislave kolabuje: Vodiči sa v kolónach zdržia takmer hodinu!

V Bratislave sa v utorok podvečer tvoria kolóny na viacerých miestach. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Vodiči sa zdržia v kolónach na D1 od Vajnôr až do Petržalky. Zdržanie je tu približne 50 minút.

Dopravnú situáciu v hlavnom meste komplikuje aj štrajk autodopravcov, s ktorým je spojených viacero dopravných obmedzení. "Doprava v úseku od križovatky Rožňavskej s Turbínovou ulicou, po križovatku Rožňavskej s Tomášikovou ulicou je naďalej zablokovaná. Prejazd uvedeným úsekom je umožnený iba prostriedkom mestskej hromadnej dopravy," priblížilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

"Vyzývame vodičov, aby sa týmto úsekom vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy. V prípade, ak to nie je možné, vás žiadame, aby ste sa obrnili trpezlivosťou a počítali so zdržaním," dodala polícia. Podľa Zelenej vlny by sa mali vodiči pripraviť v tejto lokalite na kolóny a niekoľkominútové zdržanie.

Niektoré linky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave meškajú až do 40 minút. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti. "V súvislosti s protestom autodopravcov meškajú linky 53, 61, 63, 65, 96, 204 a 205 až do 40 minút," uviedol dopravný podnik.

