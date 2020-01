Svitko prežíva poriadne hektický úvod Rely Dakar: Záchrana zraneného kolegu!

Druhá etapa 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii bola pre slovenského pretekára Štefana Svitka (37) hektická. Približne na 150. kilometri musel totiž pomáhať spadnutému kolegovi Danielovi Nosigliovi. Stratený čas mu nakoniec organizátori odrátali.

Svitko mal etapu od začiatku solídne rozbehnutú. Na medzičase po 104. kilometri figuroval na jedenástom mieste, ale na nasledujúcich 55 km nabral stratu ďalších 19 minút. Rodák zo Žaškova však na tomto úseku pomáhal zranenému jazdcovi a organizátori mu dodatočne odrátali viac ako 12 minút. V cieli sa preto z pôvodne 26. pozície posunul o desať priečok nahor.

„V druhej etape sa mi išlo oveľa lepšie ako v tej prvej. Cítil som, že som bol rýchlejší. Približne na 150. kilometri som však zbadal spadnutého kolegu Daniela Nosigliu. Hneď som mu išiel na pomoc, stál som pri ňom viac ako 10 minút až do príchodu vrtuľníka. Pár jazdcov nás pri tom, samozrejme, predbehlo. Okolo nás sa preto všade strašne prášilo. Nakoniec však vrtuľník dorazil a išli sme preč,“ opísal situáciu Svitko, ktorému úvod Dakaru dáva poriadne zabrať. „Som totálne vyčerpaný, asi by som už potreboval poriadnu dovolenku,“ žartoval v cieli a následne vážnejšie dodal: „Zistil som, že to, čo som trénoval v novembri a decembri, mi príliš nepomohlo, pretože táto trať je veľmi rýchla. Je tu dosť piesku, boli aj menšie duny a hlavne veľa kameňov, čo je dosť nebezpečné,“ uzavrel Svitko.